Királyhelmecen háromszor tesztelnek

Hencel Klára, a királyhelmeci kórház és rendelőintézet igazgatója az Új Szónak elmondta, a kórház mintegy 240 alkalmazottjából jelen pillanatban mintegy 180-an vannak közvetlen kapcsolatban a betegekkel.

Védőeszközök

„Az egészségügyi segédeszközökről való gondoskodás számunkra is prioritás, ezért minden segítséget szívesen fogadunk. Mivel az állami tartalékalaptól és a megyétől csak az óvintézkedések bevezetése után kaptunk segítséget, kénytelenek voltunk saját forrásból beszerezni az egészségügyi segédeszközöket. A szokásos megrendeléseken kívül márciusban összesen 11 300 euró értékben vásároltunk FFP2 és FFP3 típusú arcmaszkokat, egészségügyi kesztyűket és köpenyeket, védőszemüvegeket és cipővédőket. Mivel ezekkel a kiadásokkal nem számoltunk, bízunk benne, hogy egy részét a biztosító átfizeti. Mindemellett több helyi szervezettől és intézménytől, köztük a királyhelmeci gimnáziumtól is kézzelfogható segítséget kaptunk. Az iskola két diákja arcvédő pajzsokhoz szükséges pántok gyártásába kezdett, pár nappal ezelőtt már meg is kaptuk tőlük az első adagot. Összesen ötven darab védőpajzsot kaptunk, amelyekért nagyon hálásak is vagyunk. Mivel a maszkokat állandóan fertőtleníteni kell, a folyamatos működéshez legalább 4-5 száz darabra van szükségünkˮ – mondta az igaztató.

Rendőrségi feljelentés

Hencel Klára elmondása szerint hetek óta állandó ellenőrzés alatt tartják a kórház bejáratát, minden érkezőt feljegyeznek és megmérik a testhőmérsékletüket. „Egy héttel ezelőtt egy mobil egység is megkezdte a koronavírus-tesztelést a kórház bejárata előtt. Hetente három alkalommal, hétfőn szerdán és pénteken vesznek törletet. A teszteket a háziorvos ajánlására vagy saját kérésre végzik el. Utóbbi fejenként 67 euróba kerül. A teszteket a magánkézben lévő Synlab laboratórium alkalmazottai végzik. Egy hét alatt 200 tesztet végeztek el, mindegyik negatív voltˮ – nyilatkozta lapunknak az igazgató. Elmondása szerint a helyiek olyan álhíreket terjesztenek, amelyek veszélyeztetik kórházuk hírnevét. „Feljelentést szeretnék tenni, mert az emberek alaptalan álhíreket terjesztenek. A mobil tesztelőegységet is a lakosok érdekében alakították ki, erre néhányan olyan híreket kezdtek el terjeszteni, hogy az egész csak pánikkeltés céljából van. Fontos leszögezni, hogy kórházunk nagyon jó állapotban van, teljes mértékben fel vagyunk készülve a helyzetre. Egy vörös részleget is kialakítottunk a kórházban, ahol 11 fekvőhely és egy lélegeztetőgép áll készenlétben az esetleges fertőzöttek részéreˮ – magyarázta Hencel Klára.

Segítség az iskolából

Annak ellenére, hogy az oktatás szünetel, a királyhelmeci gimnazisták nem unatkoznak. Arcvédő pajzsokat gyártanak otthon. Az iskola gyakorlati szakos diákjait a tanintézmény is segíti, tőlük kapták kölcsön a 3D-nyomtatókat a gyártáshoz. „Nagy örömmel tölt el, hogy diákjaink szinte kérés nélkül jelentkeztek és azonnal bekapcsolódtak ebbe a nemes folyamatba. Mivel a diákjainknak tantárgyként is tanítjuk a 3D-nyomtatást, már jelentkezett is két-három diák, akiknek hazaszállítottuk a nyomatókat, hogy odahaza készíthessék a pajzs összeállításához szükséges alkatrészeket. Most már Kassa megye is bekapcsolódott a folyamatba, az elkövetkezendő napokban a 3D-nyomtatáshoz szükséges alapanyagokkal látnak el bennünketˮ– mondta az Új Szónak Dobos Gábor, a királyhelmeci gimnázium igazgatója. A folyamatban részt vevő diákok arra buzdítják iskolatársaikat, hogy ha módjukban áll, akkor szabadidejüket a koronavírus elleni önkéntes munkára fordítsák.

Fertőtlenítés, védőmaszk

Királyhelmec válságstábja a járvány kapcsán határozatot fogadott el arról, hogy az önkormányzat felszólítja a nagyobb üzletközpontok vezetését, hogy a létesítményeik környékét – a parkolókat, a bejáratok előtti tereket stb. – rendszeresen fertőtlenítsék. Ugyanakkor a város vezetése is keresi annak a lehetőségét, hogy rendszeresen dezinfikáltassa a város legfrekventáltabb részeit, a buszmegállókat, a közintézmények a hulladéktároló konténerek környékét és egyéb helyeket. „Pataky Károly az eddig bevezetett intézkedések szigorú és következetes betartására szólította fel a lakosokat. A város vezetése már hetekkel ezelőtt ingyenesen 1200 védőmaszkot osztott szét a 65 évnél idősebb polgároknak. A helyi közösségi központban az önkéntesek eddig további, közel 2000 maszkot készítettek el, ebbe a munkába egy ideje a helyi óvoda alkalmazottjai is bekapcsolódtak. Korábban az önkormányzat több száz maszkot osztott szét a város azon részén, ahol a szociálisan hátrányos helyzetben lévők élnek. Az elmúlt héten a közmunkások – akik már újra dolgozhatnak – kaphattak maszkokat, de ugyanígy az adóhivatalba, az állami rendőrséghez, illetve az üzletközpontokba is juttattak védőmaszkokatˮ– mondta Leczo Zoltán, a város sajtóreferense.

Azok a polgárok, akiknek szükségük van ilyen védőfelszerelésre, hétfőtől munkanapokon, személyenként egy-egy darabot ingyenesen igényelhetnek a 0918 /400047-es telefonszámon. A város hetek óta működtet egy olyan szolgáltatást is, mellyel az egyedülálló emberek – vagy a karanténben lévők – számára megoldja az alapvető élelmiszerek beszerzését. Ezt az érintettek ugyancsak a 0918/400047-es telefonszámon igényelhetik.

„Az elmúlt héten a hadsereg is tesztelt királyhelmeci lakosokat, minden eredmény negatív volt. A városi rendőrség munkatársai a napokban közel 700 segélycsomag szétosztásánál segédkeztek, melyeket a Szlovák Vöröskereszt küldött a rászorulóknak. A helyi polgári rendvédelmi szolgálat munkatársai (MOPS) pedig egyebek mellett ott vannak minden olyan helyen, ahol szükség lehet a munkájukra. A rendvédelmi szolgálat és a városi rendőrség munkatársai a városi hivatalban és a postán segédkeznek a szociális segélyek kifizetésénélˮ– tette hozzá Leczo Zoltán. A közelmúltban Királyhelmecen is regisztráltak egy koronavírussal fertőzött lakost, aki jelenleg a város területén tartózkodik. „Pánikra semmi ok, a fertőzött személy házi karanténban van. Azokat, akik kapcsolatba kerültek vele, már vizsgáljákˮ – zárta Pataky Károly.