Kiosztották az idei elismeréseket a Kárpát-medencei borászok

Büszke borászok, borkedvelő vendégek és meghívott szakértők körében tartották az idei megmérettetést Egyházkarcsán, melyen legalább kétszáz vendég vett részt. A versenyt a Vivat Vinum Polgári Társulás szervezte, akik több borukat is nevezték a nemzetközi versenyre. A szakmai zsűri tagja és fővédnöke Polgár Zoltán, villányi borász volt. A borversenyen a szakmai program mellett kultúrműsorral is készültek fellépett a Karcsai Alsópintő Néptánccsoport Görcs Linda vezetésével, a Bősi Néptáncegyütes Bernát Zoltánnal és a helyi származású Vida Barbara énekelt.

A legjobb helyezést elért borokat oklevéllel és ajándékokkal jutalmazták, melyhez a jelenlévők is hozzájárulhattak szavazatukkal, ugyanis a borászok közönség díjért is versenyezhettek.

„Polgári társulásunk már 2011 óra működik. A fő prioritásunk a Kárpát-medencei borászok megismertetése, a kulturális élet ápolása, összehozva egymással a felvidéki és a magyarországi magyarokat. 73 taggal működünk. Öt borász van közöttünk, akik amatőrként működtetik a borászatukat, de így is sok hazai és nemzetközi versenyen részt vesznek. Minden évben megrendezzük a borversenyt és az újbor bált, valamint színházi előadásokat tartunk és tanulmányi kirándulásokat szervezünk” – mondta el Méhes János, a polgári társulás elnöke. „A mostani borversenyen közel száz mintánk volt. Több magyarországi borász is részt vett fehér, rozé és vörösborokkal is. Érkeztek a tokaji régióból, Debrecenből, Sopronból, Budapestről, Győrből és a Felvidékről is jó páran.” – tette hozzá.