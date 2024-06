Kiemelkedően tehetséges fiatalokat jutalmaztak Érsekújvárban

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által meghirdetett pályázat elbírálásakor 66 szlovákiai magyar alapfokú és középfokú oktatási intézményből 178 tanulóra összesen 256 jelölés érkezett. Végül 99 jelöltet javasolt az erre a célra létrehozott bizottság jutalmazásra. A z érsekújvári díjátadóra a felkészítő pedagógusokat is meghívták. A díjátadó háziasszonya Salgó Gabriella, az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmányának elnöke volt, majd Fekete Irén köszöntötte a vendégeket. A város vezetése nevében Nagy Péter, Érsekújvár alpolgármestere köszöntötte a járási székhelyre érkezőket, köztük az SZMPSZ területi választmányainak és elnökségének tagjait, továbbá Csiba Sándort, a Mathias Corvinus Collegium hazai képviselőjét és a díjazottakat, felkészítőiket, szülőket. A szervezők ilyen módon kívánták példaként kortársaik elé állítani azokat az ígéretes tehetségeket, akik adottságukkal, munkájukkal kitűnnek társaik közül. A jelölés elektronikus formában történt, hattól tizennyolc éves korig nevezhettek be gyerekeket és fiatalokat, akik az utóbbi két tanévben országos-, illetve nemzetközi szinten versenyeken, fesztiválokon bizonyították rátermettségüket. Természettudományok, társadalomtudományok, magyar nyelv és irodalom, zeneművészet, képzőművészet, előadóművészet, sport és mozgáskultúra terén remekeltek a díjazottak. Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke sarjadó növényekhez hasonlította a feltörekvő tehetségeket, elismeréssel, nagy tisztelettel szólt a tehetségek gondozását áldozatos munkával felvállaló pedagógusokról. Nagy Péter beszédében kiemelte annak fontosságát, hogy a fiatalok tehetsége együttérzéssel, igyekezettel párosuljon, hogy a társaikat is segíteni tudják. Az ünnepségen hagyományosan átadták a Tehetségnagykövet címet, a rangos elismerést olyan hazai felnőtt személynek adományozzák, aki életpályája, munkája során a tudomány, a gazdaság, a kultúra, a művészetek terén kimagasló eredményeket ért el. A Tehetségnap idei díjazottját Vörös Mária az SZMPSZ alelnöke méltatta: „Ebben az évben nem a művészetek, nem a tudomány, hanem a gazdaság kiemelkedő alakjára esett a választásunk. Majoros Jácint fő tevékenysége a méhészet, emellett szabadidejében magánmúzeumot hozott létre a gömöri fazekasság emlékére a pusztulásra ítélt egykori katolikus iskola épületében Lévárton. A családi örökségből származó méhészettel kapcsolatos gyűjteményét skanzenban mutatja be az odalátogatóknak, főként az ifjúságnak. Az ősök hagyományainak tovább éltetése a szívügye, ezért foglalkozik feleségével együtt a hozzájuk látogató diákcsoportokkal, akiket megismertetnek a gömöri fazekasság történetével, értékeivel és a méhészettel”. Majoros Jácint 1979. július 5-én született Rimaszombatban, születése óta „Gömörországban”, Tornalján él, bár gyerekkora óta sok időt töltött Deresken, manapság pedig Lévárton. „Szabadidőmben a régmúlt tárgyait gyűjtve, a családunk régi bútorait, mindennapi eszközeit összegyűjtve és felújítva egy néprajzi gyűjteményt sikerült berendezni Lévárton, ahol megvásároltuk az egykori elemi iskola épületét, amely a felújítást követően a tavalyi évben be is lett rendezve őseink hagyatékával. Középpontban a gömöri kerámia áll, gyűjteményünk közel 800 darabos, mellette több ezer darab eszköz, szerszám, bútor, üveg található. Itt lett kiépítve egy méhész skanzen, ahol nagyszüleim, dédszüleim méhészkedéssel kapcsolatos tárgyai találhatók. Néprajzi gyűjteményünket az utóbbi fél év alatt több százan látogatták meg, köztük számos iskolai csoport. Ma már nem csak élő történelem órát tartunk néprajzi gyűjteményünkben, de a gyerekek kipróbálhatják magát a korongozást, vagy ahogy Deresken mondták a “mijelést” és eltölthetnek egy kis időt a három évvel ezelőtt megépült apiházban, azaz a méhesházban. A téli időszakban sem tétlenkedünk, ilyenkor mi látogatjuk meg az iskolákat, ahol előadással, mézkóstolóval kedveskedünk a tanulóknak és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos a beporzók tevékenysége” – tudtuk meg a díjazottról a róla készített kisfilmből is. A tehetséges fiatalok közöl többen is megcsillogtatták tudásukat a színpadon. A füleki Kovács Flóra akrobatikus táncot mutatott be, a szentpéteri Bukovszky Borbála szaxofonon játszott, Presinszky Emma Komáromból a szavalatával ajándékozta meg a közönséget, Šillo Klára az opera világába kalauzolta el a közönséget, zongorán Oláh Tamás kísérte, Jobbágy Leila táncolt, Majer Jázmin énekelt, Kajtor Kyra színpadi látványtánccal készült, majd Lajtos Anna Aranka mesemondó lépett színpadra. Nagy tapsot kapott Szűcs Renáta, Slávik Bálint és Pavlovits Dávid, akik a Pop on corn című számot adták elő a nagymegyeri Janiga József Művészeti Alapiskolából. Az érsekújvári társszervezők nem kis örömére több érsekújvári tanuló és diák is átvehette az SZMPSZ díját.