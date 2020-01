Kanadán és Indián át vissza Dunaszerdahelyre

Hunčík Kata jógaoktató és a dunaszerdahelyi Yoganga jóga közösség megalapítója Ipolyságon született, de egy rövid újvári időszakot kivéve, szüleivel együtt, mindig is Dunaszerdahelyen élt. Az érettségi után Kanadában, az Ottawai Egyetem zenei tanszékén folytatta tanulmányait, itt is diplomázott. Eredetileg a doktori továbbképzés következett volna, de közbeszólt a jóga. Először mint érdeklődő tanítvány szembesült vele, majd következett több száz óra tanulás és gyakorlás. Amikor a kanadai jógatanár felajánlotta, hogy egy indiai asramban képezhetné tovább magát, egy pillanatig sem habozott. 2007-ben felkerekedett a Himalája tövében fekvő városba, Rishikeshbe, a jógatanítás egyik fő központjába. Ezt követte további néhány év tanulás, tanítás és további képzés Calgaryban, míg végül nyolc évvel ezelőtt Kata úgy döntött, elég volt, és hazajött Dunaszerdahelyre. 2012-től nemcsak a városban, de több csallóközi faluban is rendszeresen tart jógaoktatásokat, amelyek iránt egyre nagyobb az érdeklődés.

Az élet művészetének a tudománya

„Az indiai képzés alatt szembesültem igazán azzal, hogy a jóga elsősorban életmód és életfelfogás, a testmozgás csak járulékos plusz. Leegyszerűsítve, az élet művészetének a tudományaként határozhatnánk meg. A jógi életmód mindent magába foglal, kezdve a test optimális működését szolgáló úgynevezett szattvikus étkezéssel, ami tiszta ételeket jelent, olyanokat, amelyek tisztítják és táplálják a testet és nyugtató hatással vannak az elmére. Az étkezés is az éberséget hivatott fenntartani, hiszen éberség minden téren, ez a jógatanítás egyik kulcsszava” – magyarázza a jógaoktató.

A jógatanítás elsősorban szellemi tanítás, már időszámításunk előtti harmadik évezredből is előkerültek olyan régészeti leletek, amelyek jógapózban meditáló papokat ábrázolnak. A meditáció sokkal előbb volt, mint az ászanák, vagyis a jóga testgyakorlatok, amelyek viszonylag új keletűek. Az ászana szó pontos jelentése is „könnyű ülő helyzet.” Vagyis a gyakorlatok a test rugalmasságát segítik elő, hogy a hosszú meditációkban ne fáradjon el. Nyilván a 21. században az emberek nem egy barlangban, napokon át meditálva akarják eltölteni az idejüket, hanem egy egészséges és minden téren kiegyensúlyozott életet szeretnének élni. Ezt hivatott elősegíteni a mai modern jóga.

Egyre többen érdeklődnek

„Amikor 2012-ben elkezdtem jógaórákat tartani Dunaszerdahelyen, nemegyszer előfordult, hogy két-három érdeklődő jött el, de olyan nap is volt, hogy senki sem jelent meg az órán. Lassan és fokozatosan növekedett a résztvevők száma” – mesél a kezdetekről Hunčík Kata. Mára nemcsak az érdeklődés, de a kínálat is megnövekedett, és egyre többen, kortól függetlenül, fedezik fel a jóga áldásos hatását. Ma már a résztvevők palettája a tinédzserkorú fiataloktól kezdve a hetvenéves nagymamákig terjed egy-egy jógaórán. A húszas-harmincas korosztály egyfajta divattrendként tekint a jógára, és inkább a fizikai oldala fogja meg őket. Ők sokkal inkább az úgynevezett power jógát keresik, amely elsősorban a test erősítését szolgálja, de sokan vannak, akik inkább a jóga filozófiájára koncentrálnak.

Minél előbb, annál jobb

„Minél előbb, annál jobbˮ – válaszolta a hivatásos jógaoktató arra a kérdésünkre, hogy mikor kezdjük a jógázást. „Akár óvodáskorban is el lehet kezdeni. Nemcsak a felnőtteknek, a gyerekeknek is csak ajánlani tudom a jógázást, hiszen ugyanúgy kiskoruktól kezdve nagyon sok stresszhatásnak vannak kitéve, és a jóga meditatív, relaxációs vonala jelentősen könnyíthetne az életükön, hogy könnyebben megtudjanak birkózni a kihívásokkal. Természetesen mindig az életkornak megfelelően, gyerekekkel játékosan kell gyakorolni.”

A jógamatrac igazsága

„A jóga a tudati hullámok elcsendesülése, tanultam meg többek közt Indiában. Amit a jógagyakorlatok végzése közben megélsz, az kicsiben a nagy életed” – mondja Kata, majd folytatja: „a hatvanperces jóga-óra nemcsak a testre, de a lélekre is kihat, és néha nagyon erős érzelmek törnek a felszínre, mert a nyújtógyakorlatok, esetenként egy hátrahajlás, olyan területeket nyit meg, amelyeket egyébként zárva tartunk, ebben az esetben például a szív területét. Ezért is ismétlem gyakran az órán azt, hogy figyelj magadra. Ne ítélkezz, ne értékelj, csak éld és szemlélj. A jógázás segít az önismeret terén, és gyakran rámutat arra, hogy sokkal több erő van bennünk, mint azt valaha gondoltuk volna.”

Kapaszkodó az életben

Ez a jóga. Mindazok szerint, akik ismerik és gyakorolják. Tudatosabbá nevel, olyan eszközöket ad, amelyek megmutatják ugyan emberi gyarlóságunkat, de egyúttal érzékenyebbé, fogékonyabbá tesznek embertársaink és a világ felé. Útmutatást ad és olyan értékeket közvetít, amelyekkel a 21. század hétköznapi embere is azonosulni tud, szinte kultúrától függetlenül, mert elvei tiszták és egyértelműek. Ilyenkor, az új év kezdetén, sokan fogadalmat teszünk, esetenként „új életet” kezdünk. Hunčík Kata jógaoktató szerint, most jött el az ideje annak, hogy megfogadjuk: csak előre nézünk és nem hátra! Fontos tudni, honnan jöttünk, ezt ne felejtsük el, de a múlt ne fékezzen abban, hogy lépjünk. Előre.