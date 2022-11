Időkapszulát helyeztek el Kürtön, a napilapunk is belekerült

Napilapunk aktuális száma is bekerült abba az időkapszulába, amit vasárnap helyeztek el a kürti templomtorony alatti padlózatba. A helyi lakosok számos érdekes üzenetet hagytak az utókor számára.

Kürt | Napilapunk aktuális száma is bekerült abba az időkapszulába, amit vasárnap helyeztek el a kürti templomtorony alatti padlózatba. A helyi lakosok számos érdekes üzenetet hagytak az utókor számára.

A múlt tiszteletére, a helyi értékek megbecsülésére tanítják a kürti gyerekeket és a fiatalokat az érsekújvári járásbeli községben, ennek egyik példája az időkapszula elhelyezése is. Még idén májusban, a 12. Majer István Szakmai Napok rendezvénysorozata keretében, amikor a lelkipásztorra, a magyar pedagógia úttörőjére emlékeztek, a felújítás előtt álló Mindenszentek plébániatemplomban régi kürti fényképekből nyitottak kiállítást. Sütő Zsolt borász, a templom felújításának szorgalmazója és Melecski Lajos, a korabeli felvételek gyűjtője ismertette az értékes anyagot. A kiállításon megkezdődött a gyűjtés a kürti templom helyreállítására. Sütő Zsolt elmondta, nagy örömmel tölti el, hogy ilyen sokan érdeklődnek. Egy hét alatt sikerült kiüríteniük a felújításra váró templomot, a javítási munkálatokban résztvevő önkéntesek azt is tudatosították, hogy mintegy háromszáz éves padlóburkolaton járnak, dolgoznak. Az akkori szakmai napokon bemutatták a Kürti Értéktár Füzetek második, Cigléd kegyhellyel kapcsolatos kiadványát. Az időkapszulában ezek a kiadványok is helyet kaptak, mint ahogy a szlovákiai magyar sajtó egy-egy legfrissebb kiadványa. Az időkapszula ünnepélyes elhelyezését megelőzően a szervezők gondosan összeállították annak tartalmát.



Melecski Lajos, a Kürti Fotóalbum közösségi csoport vezetője, akit fotósként és értékmegőrzőként is emlegetnek, arról tájékoztatta lapunkat, hogy a rozsdamentes zárható acélhüvely 13centiméter átmérőjű és 70 centiméter hosszúságú. A kürti alapiskola tanulóinak és a helyi óvodásoknak a listája is bekerült a kapszulába, ezeket Melecski Andrea az iskola igazgatóhelyettese és Bajla Gizella óvodaigazgató állították össze. A listán szereplő gyerekek közül többen részt vettek a nem mindennapi eseményen. Apró tárgyak is kerültek a kapszulába, jelenleg használatban lévő pénzérmék, fotók, hanghordozók. „A Kürti Fotóalbum anyagénak jelentős része szintén bekerült a kapszulába és nem maradhatott ki az aktuális önkormányzati eredmények listája sem. A jövőnek szánt üzenet tartalmaz továbbá egy századfordulós fényképet, amely a templom előtt keszült. Még az sem kizárt, hogy ez az első fotográfia a faluból. Az időkapszula lezárása előtt a résztvevők aláírásai kerültek a jövőnek szánt küldeménybe egy, az eseményen készült polaroid csoportképpel együtt” – tájékoztatott Melecski Lajos. Litániát mondott Ďurás Márk atya a templom kapujában, majd Sütő Zsolt, az egyháztanács tagja, a felújítási munkálatok szervezője szólt a jelenlévőkhöz. Az időkapszula összeállításában annak ünnepélyes elhelyezésében társszervező volt Kovács Tamás, a Compass társulás elnöke, Danczi Mónika hitoktató és Václav Tihamér zenei kíséretével tette teljessé az eseményt.

A harangláb alá helyezték az időkapszulát, ahol Sütő Zsolt elmondása szerint nincs szigetelés és áramlik az energia az ég és föld, a jelen és a múlt között.