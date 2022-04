Húsvétváró Párkányban: nyusziexpresszel érkeztek a gyerekek (GALÉRIA)

Igazi húsvétváró hangulatban telt a vasárnap a párkányi kultúrházban. Az alkalmi nyusziexpresszel érkező gyerekeket és a szülőket tavaszi rigmusokkal, kézműves foglalkozásokkal, húsvéti játékokkal és kézműves termékekkel várták a szervezők, alkalomhoz illő folklórműsorral, a párkányi óvodások és iskolások díszítette tojásfa előtt pedig mindenki készíthetett fotót, egy-egy színes tojást, szalagot akasztva az ünnepi fára. A fesztiválon a húsvéti hagyományokat is felelevenítették, a kislányokat, hölgyeket és asszonyokat pedig friss vízbe mártott rozmaringszállal locsolták meg. A mosonmagyaróvári Lajta hagyományőrző csoport és a garamkövesdi Boróka néptáncsoport műsora is nagy sikert aratott, a legkisebbek pedig különféle tojásfestő és díszítő módszereket sajátíthattak el, például az ún. berzselést, a karcolást, de papírból ragasztott gólyát, kismadarat is készíthettek maguknak. Húsvéti mesekönyvek, kifestők is várták a nebulókat, az alkalmi nyuszigőzösre pedig bárki felülhetett, hogy vonatozzon egyet a városban. A vásáron klasszikus piros tojásokat is vásárolhattak az érdeklődők, a gyerekek a saját maguk által festett tojásokat tehették el emlékbe.

Mi az a berzselés?

Az ún. berzselés a hagyományos tojásdíszítő technikák közé tartozik, ügyeltek rá, hogy természetes alapanyagokat használjanak.

„ A tiszta tojásra vízbe áztatott növényeket, leveleket ragasztunk, majd az egész tojást szorosan beburkoljuk régi harisnyadarabba vagy gézbe, szorosan, hogy a levelek alá ne folyjon be a festőlé. Ezt azután festőlébe mártjuk – régen a vöröshagyma levét használták erre. Néhány perc festőlébe merítés után, ha óvatosan lebontjuk a gézt, vagy a harisnyadarabot és a leveleket, akkor a mintázat megmarad a tojáson“ – avatott be a részletekbe Horváth Ágnes, a városi művelődési központ munkatársa. A gyerekek nem csak ezt gyakorolták a vásáron, örömmel készítettek más festési módszerrel készült húsvéti tojást is. A felnőttek számos kézműves terméket, húsvéti díszt és csemegét is vásárolhattak, a gyerekek körében a cukorvatta volt a legnépszerűbb nyalánkság. A városi múzeumban pedig a bényi Kremmer Dezső mester faragott tojáscsodáit nézhették meg az érdeklődők. A szinte már műtárgynak nevezhető, remekbe készült alkotások május 22-ig szerepelnek a városi múzeum kiállításán.