Hőszivattyús rendszer fűti a komáromi kajak-kenusok épületét

Ahogy az ország egészében, úgy az elmúlt évek válságai Komáromban is nagyban felgyorsították az infrastruktúra korszerűsítését. A fejlesztések sorába jól illeszkedik a Komáromi Kajak-Kenu Klub épületének modernizálása.

Demin Viktor klubelnök a sajtónak elmondta, amikor három éve az új vezetés átvette a klubot, azonnal szembesülniük kellett a Covid által okozott óriási áremelkedéssel. Bizonyos prognózisok négyszeres drágulásról szóltak, de a tényleges áremelkedés így is az egyesület működését fenyegette.

A megoldást végül a város vetette fel: Keszegh Béla (független) polgármester jelezte, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap révén a klub és az üzemeltető Comorra Servis is be tudna csatlakozni a „Környezet Minősége 2014-2020” elnevezésű operatív programba. A mintegy 203 ezer eurós összértékű pályázatot a város adta be, a képviselők pedig megszavazták a szükséges önrészt (bő 10 ezer euró).

A fejlesztés műszakilag idén novemberre befejeződött, s már gond nélkül működik. A jelentősen modernebb fűtésrendszer geotermális energia felhasználásával biztosítja a klubépület melegvizét és fűtését. Ez környezetvédelmi szempontból is fontos, hiszen jelentősen csökkentek az objektum negatív kibocsátási értékei.

Demin Viktor lapunk kérdésére elmondta, a rezsiköltségek csökkenésének arányáról még csak becsléseik vannak. A pontos adatokat csak egy év használat után tudják majd meg. Mindenesetre, ha árammal fűtöttek volna, akkor mostantól legalább 30%-os csökkenéssel számolhatnának, ám elképzelhető, hogy még feleannyit sem kell majd fizetniük, mint eddig.

Keszegh Béla a klubot méltatva elmondta, a főbejáratnál látható dicsőségfal alapján látható, hány olimpián vettek részt a klub sportolói – vagyis van mire büszkéknek lenniük az itt sportoló gyerekeknek is. Hozzáfűzte, egy másik, több mint 150 ezer euró összértékű pályázatból többek közt a belső edzőtermet és a külső sportpályát szeretnék a közeljövőben felújítani. Kiemelte, a klub fejlesztését Nyitra megye, illetve Branislav Becík (Hlas) megyeelnök is támogatja.