Heves viharok haladnak Nyugat-Szlovákián keresztül északnyugat felé

A meteorológusok elmondták, hogy egyes viharokat rendkívül sok villám kísér. Öt perc alatt egy négyzetkilométeren akár tíz villám is lehet.

„Özönvízszerű esőzések is kialakulhatnak, amelyek akár hosszabb ideig is eltarthatnak” – tette hozzá az SHMÚ.

Az intézet szerint jégeső is esik, a jégdarabok mérete pedig több mint két centiméter is lehet. A meteorológusok erős széllökésekre is felhívták a figyelmet.