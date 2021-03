Hétvégi tesztelés a Komáromi járásban: 0,58%-os fertőzöttség

Ebből az önkormányzatok szervezésében felállított ideiglenes mintavételi pontokon 30 716 antigéntesztet végeztek el, amiből 146 (0,48%) lett pozitív. Az állandóan működő szűrőállomásokon 9 565 vizsgálat történt meg, ezekben az esetekben 88 (0,92%) fertőzöttet azonosítottak.

Ami Komárom városát illeti, szombaton és vasárnap az önkormányzati mintavételi helyeken 9797 személyt teszteltek le, akik közül 52 (0,53%) pozitív esetet szűrtek ki. Egy héttel korábban még 1,13%-os volt a fertőzöttség, korábban pedig még ennél is magasabb arányokat lehetett tapasztalni. Így – legalábbis a gyorstesztek eredményei alapján – javulásról lehet beszámolni.

A másik három járásbeli városokban az önkormányzatok ezúttal is átadták a terepet az állandó szűrőállomásoknak, ám a legnagyobb községekben most is teszteltek. A szombati napon Marcelházán 1726 antigéntesztből 10 (0,58%), míg Bátorkeszin 1459 vizsgálatból 6 (0,41%) pozitív esetet találtak.