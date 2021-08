Hétvége Zselízen: mindenkit vár az 55. Országos Népművészeti Fesztivál

A folklór és a néptánc mellett színházi és képzőművészeti vonalon is erősítenek a szervezők, változatos programok a kastélyudvarban és a parkban is.

Zselíz | A folklór és a néptánc mellett színházi és képzőművészeti vonalon is erősítenek a szervezők, változatos programok a kastélyudvarban és a parkban is.

Profi produkciók, tűzijáték, táncfórum, színházi előadás, közös koncert, kézműves és gasztroprogramok, kiállítások és improvizációs délután – színes, gazdag programmal várja a közönséget idén az 55. Országos Népművészeti Fesztivál Zselízen, a Schubert parkban, augusztus 20-án. 21-én és 22-én.

A háromnapos rendezvényen a folklór és a néptánc mellett színházi és képzőművészeti vonalon is erősítettek a szervezők, érdekes műsorok sorjáznak majd több műfajban a kastélyudvaron és a parkban is. Pénteken, augusztus 20-án, délután négykor kézműves mesterek kirakodóvására nyílik a parkban, ezzel egyidőben ízutazáson vehetünk részt egy gasztrotúra keretében, és szintén ekkor borkóstoló is lesz, Pincéről pincére címmel. A kézműves és gasztroprogramokon szombaton és vasárnap is részt vehetünk, délelőtt tíz órától, szombaton és vasárnap uugyanekkor kistermelői palóc piactér is nyílik a parkban. Molnár Rozália Fényszilánkok című kiállítását pénteken délután négykor nyitják meg az Esterházy-kastély belső udvarán. Pénteken este hétkor a nagyszínpadon nyitják meg hivatalosan az 55. Országos Népművészeti Fesztivált, majd este fél nyolctól ugyanitt Zoboralja mutatkozik be, nagyszabású hagyományőrző műsorral, régi nyári szokásokkal. Este kilenctől a profiké a nagyszínpad: Szatmár és Bonchida háromszor – a Magyar Nemzeti Táncegyüttes érkezik Budapestről, Zsuráfszky Zoltán koreográfus, Kossuth-díjas, kiváló művész vezetésével. A nemzeti ünnep alkalmából éjjel fél tizenkettőkor pedig tűzijáték lesz – a Csenadok-ház melletti parkolóban.

Bartóktól Spiróig

Szombaton délelőtt már a kicsiket is érdemes lesz kivinni a fesztiválra, délelőtt tíz órakor kezdődik ugyanis a Triola Gyerekház programja. Délután kettőkor pedig Écsi Gyöngyi meséje hangzik el Kováts Marcel kícéretében, Szőlőszem Kálmánról. Bartók és a fából faragott királyfi – ez már Kempelen Biomatic Orchestra előadása, amelynek délután háromtól tapsolhatunk. Délután kettőkor a kastély belső udvarán Németh hajnal Aurora kiállítását nyitják meg, délután négykor Netz produkció, este hattól pedig a nagyszínpadon TáncGála – címmel a Táncfórum együtteseinek közös műsorát láthatjuk. Az Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes este nyolckor lép fel a nagyszínpadon, este fél tíztől pedig Kalotaszeget varázsolja a színpadra a budapesti Duna Művészegyüttes. Este tíztől színházkedvelők csemegézhetnek: Spiró György Prah című drámáját a Komáromi Jókai Színház mutatja be, Molnár Xénia és Mokos Attila szereplésével. Este fél tizenegytől pedig akár a pajta oldalát is kirúghatjuk széles jókedvünkben, mert a pajtában mulatság lesz a Táncfórum est közreműködőivel.

Muzička, Berecz, Ifjú Szívek

Vasárnap délelőtt kézművesek és kirakodóvásár, délután kettőtől Gyermekvilág a Triolával, szintén kettőkor a Kuttyomfitty Társulat gyermekelőadása. Délután háromtól Netz produkció, délután négytől pedig a kastély belső udvarán egy rendhagyó, játékos, improvizációs délután neves színművészekkel – Gubík Ági, Olasz István, Szabó Viktor és Nagy László szereplésével. A játékmester Majorfalvi Bálint lesz. Délután öttől a Jánosi és a Hungaricus együttesek közös koncertjének tapsolhatunk, este hatkor pedig a pozsonyi Muzička népzenei együttes lép fel a fesztiválon. Berecz András műsorán ezúttal gyergyói székely muzsika és tánc, a művész este hétkor lép a közönség elé. Az 55. Országos Népművészeti Fesztivált az Ifjú Szívek Táncszínház Authentica című műsora zárja vasárnap este nyolctól, a nagyszínpadon.

Napi belépők ára 5 euró. A három napos jegy ára 10 euró. A gyerekjegyek 6-tól 15 éves korig 1 euróba kerülnek naponta, a nyugdíjasok szintén napi 1 eurórért látogarthatják a fesztivált. A hat évestől kisebb gyerekeknek ingyenes a rendezvény.

A járvánnyal kapcsolatos óvintézkedésekről megkeresésünkre Juhász Eszter, a fesztivál programigazgatója, főszervező annyit közölt, hogy minden higiéniai előírást és szabályt betartanak. Lapunk részéről azt javasoljuk, belépéskor a biztonság kedvéért mindenkinél legyen szájmaszk.