Három csallóközi faluban tegnaptól fogyasztható a csapvíz

Csallóköznádasd/Gelle | Bakán, Csallóköznádasdon és Dercsikán újra fogyasztható a csapvíz. Gellében, Sárosfán és Lúcson valószínűleg a jövő hét végén áll vissza a rend.

Tegnap délután lakossági fórumot tartottak az üggyel kapcsolatban a csallóköznádasdi kultúrházban.

December közepén a regionális közegészségügyi hivatal megtiltotta a vezetékes víz fogyasztását Csallóköznádasdon, Bakán és Dercsikán. Néhány nappal később a három falutól északabbra, Gellén, Sárosfán és Lúcson is tilalmat rendeltek el, mivel megállapították, hogy a községeket ellátó vízforrások atrazinnal szennyezettek. Fogyasztásra nem, tisztálkodásra és mosásra azonban alkalmas volt a vezetékes víz. A Nyugat-szlovákiai Vízművek tartálykocsikkal szállít ivóvizet a lakosoknak. A vízművek aktív szenes szűrőberendezést szerel be, ezzel tisztítják meg a vizet a szennyeződéstől. „Mindent megteszünk, hogy mielőbb megoldjuk a problémát a fennmaradó három településen is” – tájékoztatta lapunkat Marek Buranský, a vízművek termelési igazgatója. A három faluba továbbra is tartálykocsival szállítanak vizet. Buranský megerősítette, a többi forrásban nem volt magas az atrazin szintje. A termelési igazgatótól megtudtuk, a vállalat a rendőrséghez fordult a vízszennyezés miatt. Sólymos László környezetvédelmi miniszter korábban azt mondta, a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség rendkívüli ellenőrzéseket tart a mezőgazdasági üzemekben, hogy kiderítsék, tevékenységükkel nem fenyegetik-e az ivóvízforrásokat. Megkerestük a környezetvédelmi felügyelőséget is, de e-mailben feltett kérdéseinkre lapzártáig nem érkezett válasz.

„Nem kapunk részletes tájékoztatást az illetékes hivataloktól. Az emberek nem tudták, meddig tart ez az állapot és hogy pontosan milyen az atrazin hatása” – nyilatkozta Mészáros Krisztina, a fórum szervezője. A szakemberek egyebek mellett a szennyezőanyagokról, a környezetvédelemről, a fenntartható mezőgazdaságról, valamint a felvízcsatorna környezeti hatásairól is beszéltek.

Sebő László, a Nyugat-szlovákiai Vízművek dunaszerdahelyi fióküzemének igazgatója is képviseltette magát a fórumon.