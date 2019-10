Hanesz Angelika lett a Szlovákia Pedagógusa verseny közönségdíjasa

A Global Teacher Prize nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva nálunk is meghirdették a Szlovákia Pedagógusa (Učitel Slovenska) cím elnyeréséért folyó versenyt. Tavaly a legtöbb közönségi voksot egy szintén kassai magyar pedagógus, Rácz Noémi kapta. Az idei verseny tíz legjobb jelöltje közé Hanesz Angelika, a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola informatika-fizika szakos tanára, a Pavol Jozef Šafárik Egyetem Informatikai Intézetének munkatársa is bekerült. A pozsonyi Aréna színházban megrendezett gálaesten mind a tíz finalista jelen volt, de Hanesz mindegyiküket jócskán felülmúlta, összesen 3764 szavazattal lett a közönségszavazás abszolút győzetese. A szakmai zsűri által kiosztott fődíjat Peter Pallo alsó tagozatos tanár kapta. „Elsősorban hatalmas köszönet mindazoknak, akik támogattak, a szavazás idején biztattak. Az ország minden tájáról kaptam biztató üzeneteket, magyar és szlovák közösségektől, kollégáktól, barátoktól egyaránt. Magyar tanárként magyar iskolából nagy öröm és elismerés ez számomra és közösségünk számára is. Örülök, hogy van mire büszkének lennünk és láttathatjuk a felvidéki magyar oktatás jó példáit is” – nyilatkozta lapunknak a sikeres pedagógus, akinek a verseny legemlékezetesebb momentuma az volt, amikor a Zaježovai oktatóközpontba megérkeztett a kétnapos meghallgatásra. „Addig ismeretlen kollégákkal egy fél órán belül barátokká és egy nagy csapattá váltunk. Elsősorban szakmai verseny ez, és mindannyian szeretjük, amit csinálunk, szeretünk tanítani. Ez a legfontosabb, mindenki a maga nyelvén, de azonos célokkal. Magyarságomat ilyen környezetben mindig plusz hozzáadott értékként élem meg, és úgy érzem, éreztem ott is, hogy a kollégák becsülik azt, amit csinálok” – zárta Hanesz Angelika.

Eredményes, sokrétű munka Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, Hanesz Angelika rendkívül eredményes és sokrétű tevékenységet végez. Meggyőződéssel vallja, hogy minden gyerekben van tehetség valami iránt, tapasztalatból mondja, az a jó pedagógus, aki ezt észre tudja venni, és személyre szabottan képes erre építeni. A kreatív gondolkodás kialakításán fáradozik. Ebbéli tapasztalatait a pedagóguskollégáival is igyekszik megosztani. Kassán a Pavol Jozef Šafárik Egyetem Informatikai Intézetének munkatársaként az alapiskolákon informatikát oktató pedagógusok továbbképzését bízták rá. Mindezek mellett immár kilenc éve létrehozta és mentorálja Kassán a Tálentum Cassoviensis Alapítvány programozó csapatát, mely vezetésével ma már a világ élmezőnyébe tartozik. A First Lego League robotikaversenyein elért eredményeinek köszönhetően az idén Amerikába, a Silicon Valley-be is meghívást kaptak, ahol a diákjai azt a CUL becenévre hallgató készüléküket mutatták be, amely képes az űrhajósok ruháit UVGI ultraibolya sugárzás segítségével dezinfikálni. Találmányukat egyeztették több szakemberrel, biológussal, tudományos kutatóval és Farkas Bertalan egykori magyar űrhajóssal is, aki elárulta nekik, amikor ő járt az űrben, akkor a szennyest kapszulákba csomagolva egyszerűen kidobták, és valószínűleg azóta is ott keringenek az űrben.