Hallgat a párkányi zenélő ház – de meddig?

Párkány | Augusztusban szenzációként járta be a hazai és a külföldi sajtót a hír: őrizetbe vették a párkányi zenélő ház tulajdonosát. A Kossuth utca újra csendes. De hogy meddig, arra egyelőre nincs válasz. Ahogyan arra sem, miért kellett eltelnie tizenhat évnek ahhoz, hogy a környék lakóinak ne kelljen mindennap – a hétvégéket és az ünnepnapokat is beleértve – Verdi operájára ébredni.

A zenélő ház kutyaugatással kezdődő, szomszédviszállyal folytatódó, megoldhatatlan problémának tűnő, unalomig ismételt történetét szinte az egész ország ismeri. Több alkalommal foglalkozott vele a magyarországi és a nemzetközi média is. A házról és tulajdonosáról számos legenda kapott szárnyra. Állítólag több háza van – és nem csak Párkányban. Állítólag fegyvere is van – sőt, régebben fenyegetőzött vele. Állítólag nem csak a Kossuth utca lakóival akadt gondja – régebben rendszeresen zaklatta panelházi szomszédait is. Állítólag teljes elszigeteltségben és magányban élt. Állítólag pert indított a pszichiáter ellen, aki elmeorvosi vizsgálatot javasolt számára.

Csak idő kérdése volt, hogy a róla megjelent állítások és hiteles hírek, valamint Nothart Éva gyűlölettel, bosszúvággyal és fenyegetésekkel átitatott blogbejegyzései mikor keltik fel a színházi rendezők figyelmét. Sláva Daubnerová volt az első, aki a művészet szabadságával élve a rendelkezésre álló híreket és információkat tetszés szerint kombinálva előbb egy performance-ot, majd egy teljes színházi előadást álmodott színpadra. A Solo lamentoso című egyszemélyes projekt előadója maga a szerző, a színdarabban már jeles szlovák színészek – többek között Emil Horváth, Božidara Turzonovová, Zuzana Kocúriková, Kamila Magálová, Marián Geišberg – alakítják a zenélő ház történetének szereplőit. A fikciót és realitást ötvöző előadás azonban nem nyújt és nem is nyújthat hiteles képet a fordulatokban bővelkedő valós történetről, ami olykor a drámaírók legmerészebb ötleteit és képzeletét is felülmúlta.

„A hülyeségetek határa”

A zenélő ház történetében az első komoly fordulat 2013-ban következett be. Ekkor a Kossuth utca lakói – miután tizenhárom évig mindennap Verdi Traviatájára keltek és feküdtek – látványos lépésre szánták el magukat. Tüntetés a Kossuth utca csendjéért címmel demonstrációt szerveztek, amit a város lakói is megtámogattak. Bár a tüntetésnek több száz résztvevője volt – a város akkori polgármesterét, Ján Oravecet is beleértve –, a zenélő házat csak egy napra sikerült elnémítani. Nothart Éva blogján pedig ez a bejegyzés jelent meg: „A hülyeségeteknek határa nincsen. Most meg megint arra kényszerítetek, hogy újabb óvintézkedést tegyek a saját érdekemben. (...) Sokkal rosszabb lesz, mint a zene és nem hangvédelemről van szó. Az már megvan régóta. Mivel nem akármi, ezért időbe fog telni, de amikor meglesz, akkor végérvényes lesz és még a valamikori halálom után is örökre megmarad, vagyis ki fog hatni a gyerekeitek, unokáitok, stb. életére is.” A zenélő ház tulajdonosa később azt állította, ezt a bejegyzést nem ő írta.

Előhang

A tüntetést éveken át tartó pereskedés előzte meg. A zenélő ház tulajdonosát az utca lakói többször feljelentették, és ő is számtalan pert indított. Leggyakrabban testi sértés és szóbeli támadás miatt indult ellene eljárás, amit kisebb-nagyobb pénzbírsággal megúszott. Tibor Labuda vezetésével a környék lakói aláírásgyűjtést is kezdeményeztek, de nem jártak sikerrel. A demonstráció után a lakók újabb feljelentést tettek. Az egyiket zaklatás, a másikat – a blogbejegyzései alapján – fenyegetés ügyében. A 2014-es önkormányzati választásokon polgármesterként induló Vincze Tibor Pavol Paškával, a parlament akkori elnökével és az országgyűlés képviselőivel is felvette a kapcsolatot, hogy a parlament törvénymódosítással vessen véget a zenének. A zenélő ház tulajdonosa válaszként újabb fordulatot eszelt ki.

Jelszó: romák előnyben

A 2014-es önkormányzati választások kampányának állóvizét felkavarva bejelentette: hajlandó tárgyalni háza eladásáról, ha a választást Eugen Szabó nyeri meg. Ezzel egy időben a bazar.sk-n és a Nota Bene internetes fórumán ingatlanhirdetést tett közzé. Az adásvétel feltétele az volt, hogy a házát romák vegyék meg. Ravasz Józseffel, a Romológiai Kutatóintézet vezetőjével több e-mailt váltottak, de az üzlet meghiúsult, ugyanis Nothart Éva a ház eladását teljesíthetetlen feltételhez kötötte: a kutatóintézetnek csak néhány napot adott arra, hogy előteremtse a ház megvételéhez szükséges 150 ezer eurót.

Lefújta a találkozót

„Pár nappal megválasztásom után – még hivatalos kinevezésem előtt – küldtem neki egy személyes találkozást szorgalmazó e-mailt. Több hónapig tartó levelezgetés után végül februárra beszéltünk meg találkozót, amelyen megegyeztünk volna a ház eladásának, illetve megvételének részleteiről is, de Nothart Éva fél órával a megbeszélt időpont előtt lemondta a találkozást” – nyilatkozta lapunknak Eugen Szabó polgármester, aki ezt követően egy lakossági beadványra reagálva hivatali eljárást indított az ügyben.

Amivel nem számolt

2015 áprilisában új lakók költöztek a zenélő ház udvarára. A népes roma család Nothart Éva meghívására a kassai Luník lakótelepről érkezett Párkányba. A házba nem mehettek be, az udvaron felállított bódéban laktak. Azt, hogy mivel és miért vette rá őket az ideköltözésre, csak találgatni lehet. Annyi bizonyos csupán, hogy míg a Kossuth utcában laktak, nem volt velük probléma. Azt, hogy Nothart Éva júniusban miért döntött úgy, hogy új albérlőket keres és őket az utcára teszi, szintén csak találgatni lehet. Az új lakók keresése azonban végzetesnek bizonyult Nothart Éva számára. Dunaszerdahelyi toborzóútján ugyanis egy szemfüles fotós lencsevégre kapta, és azóta az országosan ismert történethez és névhez arc is társul. A zenélő ház fantomját leleplezték. A felvétel, ami elsőként az Új Szóban jelent meg, bejárta a világsajtót is.

Itt a vége?

Közben a hivatali eljárás eredményeként Eugen Szabó városi határozatot adott ki, mely elrendeli, hogy a zenélő ház tulajdonosa kapcsolja ki a zenét. Június 10-én, a határozat elfogadásának napján azonban a zene már nem szólt. Nothart Éva ugyanis pár nappal korábban – Andrej Kiska köztársasági elnök párkányi látogatásának napján – kikapcsolta. „Vannak, akik úgy vélik, ez az elnöki látogatással hozható összefüggésbe. Én úgy vélem, a városi rendeletnek köszönhetően – melynek előkészítéséről Nothart Évának is tudomása volt – szűnt meg a zenei terror” – nyilatkozta lapunknak Szabó.

Jött a feketeleves

A párkányi zenélő ház fantomjának leleplezésével, a zene kikapcsolásával, a romák elköltözésével – akik értesüléseink szerint jelenleg az ebedi majorban laknak – a történet akár véget is érhetne. 2015 júniusában az utca lakói fellélegeztek, tágra nyitották a zenebona miatt évekig zárva tartott ablakaikat, reggel madárcsicsergésre ébredtek, napközben kiültek az udvarra, esténként a házak előtt beszélgettek. Parkansky Norbert és családja pedig úgy döntött, visszaköltöznek az utcába. Nothart Éva gyalázkodó blogbejegyzéseivel, sértő Facebook-posztjaival és fenyegetőzéseivel már senki nem foglalkozott. Élvezték a csendet és a nyugalmat, mígnem tavaly, szeptember 22-én ismét Placido Domingo hangjára ébredtek.

Próbálták szépszerével

„Azt reméltem, szépszerével, nyílt és őszinte beszéddel sikerül meggyőznöm arról, hogy kapcsolja ki a zenét. Sajnos nem jártam sikerrel” – nyilatkozta lapunknak Parkansky Norbert, aki – az időközben elhunyt Labuda Tibor helyét átvéve – az utca lakóinak érdekeit képviselve a Kossuth utca ügyének egyik szószólója lett. „Miután levelünkre sem reagált, a közegészségügyi hivatalhoz, gyerekeink egészsége miatt az ombudsmanhoz, majd a SOZA-hoz, a város elöljáróihoz, a városi rendőrséghez és a járási ügyészséghez, a legfelsőbb bírósághoz és a médiához fordultunk segítségért” – sorolta Parkansky.

Jogi pingpong

Eugen Szabó a média bevonásával kapcsolatban óvatosan fogalmaz. „Tudatosan próbáltuk kizárni a sajtót, mivel a zenélő ház tulajdonosa nagyon negatívan reagált mindarra, ami vele kapcsolatban a médiában megjelent” – mondta Szabó az átgondolt lépések fontosságát hangsúlyozva. Miután Nothart Éva 2015-ben a kerületi bíróságon megtámadta a zene beszüntetését előíró városi határozatot, három évig tartó jogi huzavona kezdődött. „A kerületi bíróság először úgy döntött, mivel előzetes határozatról van szó, a bíróság nem jogosult felülbírálni a döntést. Ezért Nothart Éva a legfelsőbb bírósághoz fordult, amely úgy döntött, a kerületi bíróságnak foglalkoznia kell az üggyel, ezért visszautalta a kerületi bíróságnak, amely úgy döntött, helyben hagyja a határozatot. Nothart Éva a kerületi bíróság határozatát újra megtámadta, és az ügy ismét a legfelsőbb bíróságra került. Ez megmagyarázza, miért tartott ennyi ideig , hogy a 2015 júniusában kiadott határozat 2018 áprilisában jogerőre lépjen” – magyarázta a polgármester.

Vizsgálat a zajszintről

A döntés végrehajtását – mivel erre a lépésre a város nem jogosult – az utca lakóinak kellett kérelmezniük. „Így került az ügy a besztercebányai bíróságra, melynek ki kell adnia az erre vonatkozó döntést, aminek alapján – ha senki nem támadja meg – az ügy végrehajtóhoz kerül” – mondta a polgárjogi per kapcsán a polgármester. Nothart Éva augusztusban azonban nem polgárjogi, hanem büntetőjogi eljárás nyomán került előzetes letartóztatásba. A rendőri vizsgálatot a járási ügyészség kérte. „A rendőrség a várostól is jelentést kért, és állásfoglalást a vizsgálati anyaghoz. A tetemes mennyiségű írásos anyaghoz szakvéleményt is csatoltunk, ami egy hivatalos mérés alapján készült, és a bíróságon is megállja a helyét, mert minden szükséges paramétert – szélirány, szélerő, hőmérséklet, felhőzeti és csapadékviszonyok – figyelembe véve készült” – tájékoztatott Szabó. A szakvélemény egyértelműen kimondja, hogy a zajszint a nappali és éjszakai órákban is meghaladta az elfogadható mértéket.

Megkérdeztük…

A lakossági panaszra hivatkozva mi is kikértük a SOZA álláspontját. A szerzői jogokat védő szervezettől azt a választ kaptuk, hogy mivel Verdi operája nem nyilvános eseményen szólt, és a ház tulajdonosa saját örömére hallgatta a zenét, nem kaphatott büntetést. Arra az ellenvetésünkre, hogy a zene bizonyítottan szólt akkor is, amikor a ház tulajdonosa nem tartózkodott otthon – vagyis biztosan nem a komolyzene iránti rajongásból hallgatta meg naponta több százszor ugyanazt azt áriát –, azt a választ kaptuk, hogy Verdi esetében a szerzői jog elévült. Arról, hogy Nothart Éva meddig marad előzetes letartóztatásban, és indult-e ellene eljárás amiatt, hogy a legutóbbi házkutatás alkalmával a rendőrök és a nyomozó jelenlétében azt kiabálta a párkányiaknak: dögöljetek meg, a rendőrség csak annyit közölt, az ügyben folyik a nyomozás. Azt, hogy mi lesz Nothart Éva szabadulása után, nem lehet megjósolni. „Mindenre fel vagyunk készülve” – jegyezte meg Parkansky, aki egyébként Szabóhoz hasonlóan polgármesterjelöltként indul a novemberi választásokon.