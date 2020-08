Hájos Zoltán: Hozzuk létre az egységes magyar képviseletet

A Szent György kórus nyitotta meg az ünnepséget, amely keretében a helyi önkormányzat, a politikai pártok, az egyház és a civilszervezetek képviselői is megemlékeztek Szent Istvánról.

„Szent István hite, elszántsága és bátorsága számunka is példával szolgálhat. Nemcsak a politikusoknak, és a megválasztott tisztviselőknek, hanem a hétköznapi embereknek is. Legyünk elszántak akkor is, amikor egy egységes politikai érdekképviseletet akarunk”