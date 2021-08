GALÉRIA: Zajlik a füleki VárLak Fesztivál

A VárLak fesztivál néhány év alatt a régió egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiváljává nőtte ki magát 2016-os alapítása óta. Füleki fiatalok álmodták meg, azóta több több polgári társulás is bekapcsolódott a szervezésbe, mint a Iuvenis Neogradiensis, a KultFeszt, vagy a Csemadok. A fesztiválra minden évben a legismertebb magyar könnyűzenei fellépőket igyekeznek elhívni, idén pénteken Byealex, Kowalsky meg a Vega, szombaton pedig Sub Bass Monster és a Halott Pénz lépnek fel, másokkal egyetemben – a fesztiválon ugyanis kiemelt szempont, hogy helyi előadók is szerepet kapjanak.



„Tavaly csak kisebb volumenű volt a fesztivál a Covid miatt, idén viszont úgy gondoltuk, hogy az oltások miatt jobb lesz a helyzet, ezért nagyobbra terveztük” – mondta lapunknak Szvorák Dávid főszervező. A fesztivál csütörtökön egy családi nappal kezdődött, aminek ugyan nem kedvezett az idő, de ennek ellenére több mint 700-an volt, amiért Szvorák szerint a közönség minden dicséretet megérdemel. A péntek esti könnyűzenei programokra mintegy 1500 fő érkezésére számítottak.

Az idei év újdonsága, hogy a fesztivál immár több helyszínen is zajlik. A Magyar Közösségi Ház és annak udvara Chill Zone-ként előadásoknak és filmvetítéseknek ad helyet, emellett a Füleki Városi Honismereti Múzeum udvarán kerül megrendezésre a FolkLak Népművészeti Fesztivál, ami tulajdonképpen a VárLak népzenei színpada. Az érdeklődők itt is színes programot tekinthetnek meg, pénteken Szvorák Katalin, az Ifjú Szivek Táncszínház és a Csángálló léptek fel, szombaton pedig Szalonna és bandája valamint a Parno Graszt várja a vendégeket. „A folk helyszín még nekünk is újdonság lesz, nem igazán tudjuk, hogy mire számíthatunk. Az ötlet onnan jött, hogy a polgári társulásunknak, a Iuvenis Neogradiensisnek vannak a Rakonca Néptáncegyüttesben táncoló tagjai, és ők gondolták, hogy illene a fesztivál programjába egy ilyen folk helyszín” – mondta Szvorák.

Szvorák Dávid és Agócs Attila - A szerző felvétele

Pénteki ünnepi megnyitó beszédében Agócs Attila, Fülek polgármestere elégedetten állapította meg, hogy a fiatalok a kezdeményezéseikkel fokozatosan átveszik a már kiöregedő civilek helyét. Külön örömét fejezte ki afelett, hogy a néptáncosok megtalálták a helyüket a fesztiválon belül.

Schnelczer Zoltán fotógyűjteménye is kiállításra került - A szerző felvétele

A FolkLak udvarán került kiállítására egy egészen egyedi fényképgyűjtemény is Schnelczer Zoltán jóvoltából. Schnelczer lapunknak elmondta, hogy ő maga is fiatalkorától fényképészkedik, innen jött az érdeklődése a régi fotók gyűjtése iránt. A fényképek között sok Losoncon készült műtermi kép található, melyekből sok minden le lehet olvasni az elmúlt korok viseletéről, embereiről. A fotók között a paraszti világot ábrázoló, vagy más történelmi eseményeket, pl. a visszacsatolást megörökítő képeket is találunk. Az összegyűjtött fényképeket az Így volt – régi fotók gyűjteménye elnevezésű Facebook-oldalon is bárki megtekintheti. A fesztiválon kiállított képeket Schnelczer úgy válogatta össze, hogy azok valamiképp csatlakozzanak a FolkLak témájához: szüreti felvonulást, népviseletet, kihalófélben lévő mesterségeket megörökítő, a paraszti életet megörökítő felvételek vannak köztük.

A VárLak fesztivál vasárnapig tart, a részletes program itt megtekinthető.