GALÉRIA: Így zajlik a tesztelés Dercsikán

A szombati tesztelés adataiból kiviláglik, hogy a leginkább fertőzött régiónak a Zsolnai, a Biccsei (Bytča) és a Kiszucaújhelyi (Kysucké Nové Mesto) járások alkotta régió számít, ahol a 162 ezer letesztelt emberből 2982 bizonyult pozitívnak. A tapolcsányi-privigyei régió mutatói is kedvezőtlenek, hiszen 115 ezerből 2110 lett pozitív, végezetül a Rózsahegyi, Liptószentmiklósi, Turdossini régióban 1,71 százalék a fertőzüttek aránya – jelentette Martina Kovaľ Kakaščíková, védelmi minisztérium szóvivője. (webnoviny, só)

Tardoskedd: A négy tesztelőhely foglaltságát a község önkormányzati honlapján követhetik a lakosok ezekben a napokban. Vasárnap kora délután a termálfürdőnél lévő tesztelőhelyen és a Juhász-kúriánál is csak néhány várakozó van. A faluháznál lévő két helyiségnél is hasonló a helyzet, ketten-hárman várakoznak a tesztelésre. Tóth Marián, Tardoskedd polgármestere déltájban arról tájékoztatott, hogy az első napon 2601 tesztet végeztek el, és ebből 12 személynek lett pozitív teszteredménye. (szaz)

Naď az RTVS-ben is kiemelte: az országos tesztelés során a fertőzött személyek harmadát tudták csak azonosítani. Ennek oka, hogy az antigénteszt azt mutatja ki, hogy az adott személy fertőző -e, vagy sem, nem pedig azt, hogy fertőzött.

Jaroslav Naď védelmi miniszter elmondta, több tesztállomásról is ellopták a COVID-igazolásokat, majd a Facebookon árulták őket, darabját 30 euróért.

A kormányülés, amelyet Naď pénteken jelentett be, végül nem ma lesz, hanem holnap.

Matovič közölte, tegnap arra is volt példa, hogy Magyarországról a határ közeli szlovákiai településekre átjöttek leteszteltetni magukat.

A Vág partján lévő kajak-kenu klubnál hárman érkeztünk tesztelésre kilenc óra tájban, és négyen vártak az eredményeikre a sátornál. Mintegy tizenöt-húsz perces várakozás után végül mindenki megkapta az eredményét, valamennyi személy tesztje negatív lett, beleértve lapunk munkatársát is. Aki még tervezné, hogy részt vesz a vasárnapi tesztelésen, itt valóban sorakozás és várakozás nélkül megúszhatja. A teszteredményekre várakozók egyike sietett, hogy feltehesse a vasárnapi húslevest, mások azt taglalták, milyen kellemetlen ilyenkor a kocsma teraszán sört szürcsölgetni, és végre megnyithatnák már a vendéglőket. (szaz)

"Ha akarnak jönni, ne délután, inkább most" - olvasható Malacka Facebook-oldalán.

Idáig úgy néz ki, hogy országszerte alacsonyabb az érdeklődés. Szombathoz képest a pozsonyi tesztállomások kongnak az ürességtől. Bazin, Malacka és Szenice is hasonló szituációról számolt be a Facebookon.

Az Érsekújvártól 12 kilométerre fekvő fekvő Vág parti Kamocsán 6:30-kor 30 ember várakozott, 7 órára 80-ra duzzadt a sor, de dícséret illeti a közreműködőket, mert gördülékeny volt a mintavétel. Aki 6.30-ra ment, az már 7:50-kor otthon volt. Tegnap elfogytak a tesztek, mivel sok falun kívüli érkezett, még 21 órakor is komoly sorról számoltak be.

A Máme radi NZ hírportál szerint szombaton Érsekújvárott 12 ezer tesztet végeztek el, ebből mindössze 53 bizonyult pozitívnak. Egyelőre nem érkeznek hírek masszív sorokról, sőt a helyiek Facebok-posztjai alapján akár 35-40 percen belül is megúszható a mintavétel. Tegnap késő estig tolongás volt a járási székhelyen, például a Nyitrai úti Priemstav központban 20 óra után még legalább 60 ember sorakozott.

Vágsellyén megkezdték a mai tesztelést a járási székhelyen, a legtöbb helyen csak néhány perces várakozási idő van, az egyik anyuka jelezte, hogy a kislánya nagyon tartott a vizsgálattól, de az önkéntesek türelmesen bántak vele. Jóval kevesebben várnak tesztelésre, mint tegnap, van ahol csak fél órával ezelőtt nyitották ki a helyiségeket. Vágsellyén szombaton 24 000 személyt teszteltek le, ebből 137-nek lett pozitív tesztje. Ma egy magánszemély jóvoltából a Hetmény tanyáról is bejutnak a városba, hogy részt vegyenek a tesztelésen. (szaz)

Az SaS székházánál is tesztelnek Pozsonyban. 7 nem kellett sorban állni. „Kezdünk a Liberális Házban. Jelenleg a várakozási idő 0 perc“ - írta Richard Sulík a Facebookon.

A kassai repülőtéren összesen 17 mintavételi csoport működik. "Reggel 7 órakor tíz autó várta Szlovákia legnagyobb tesztelő-állomásának megnyitását, őket azonnal le is teszteltük. Mindenkit várunk, aki nem akar máshol várakozni hosszú sorokban "- mondta Marcel Gibóda kassai alpolgármester.

Negyed nyolckor a komáromi Eötvös utcai pontnál is beindult a tesztelés. Egy hölgy arról tájékoztatta a várakozókat, hogy a ma szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozók és az önkéntesek teszteredményére kellett várni.

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügy-miniszter köszönetet mondott minden egészségügyi dolgozónak és önkéntesnek, illetve azoknak is, akik valamilyen formában részt vettek az országos tesztelés szombati napjának sikeres lebonyolításában.

A szombati napon többen is próbálkoztak azzal, hogy a pozitív teszteredményt követően másodszor is leteszteltetik magukat – számolt be a rendőrség Facebook-oldalán. Bővebben...