Frontvonalban járvány idején

Petrovics Péter, benzinkutas, Zselíz

„A doboz sörért, cigarettáért még mindig bejönnek az emberek, de úgy veszem észre, a tankolást tekintve napi szinten körülbelül 25–30 százalékkal csökkent a napi forgalmunk Zselízen. Kevesebb az autós, mostanában a lévai ipari parkba is kevesebben járnak. A szigorú higiéniai előírásokat természetesen betartjuk, az ügyfeleknek és a benzinkutasoknak is kötelező a szájmaszk és a védőkesztyű. Maszkot mindenki hord, a kesztyűhasználatra néha figyelmeztetni kell a vásárlókat. Az is előfordul, hogy a kliens a bejáratnál meglát engem maszkban, észbe kap, és visszaszalad a kocsijához a maszkért. Nyolcórás műszakban dolgozunk, egy kicsit kellemetlen ezt maszkban, kesztyűben végigcsinálni, főképp úgy, hogy a kiszolgáláshoz is és külön, minden egyes adag gyorsétel elkészítéséhez is új kesztyűt kell felhúzni. Ha a vásárló kártyával fizet és nem ér semmi máshoz, akkor azt elfogadom, egyébként bent a pénztárnál bennünket egy műanyag fal is véd a közvetlen érintkezéstől. A terminált, a kávégépet és a berendezést folyamatosan fertőtlenítjük, a bejáratnál szintén fertőtlenítő folyadék és kesztyűk vannak elhelyezve. Bent egyszerre maximum 2 vásárló tartózkodhat. A mentősök, orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók ingyen kávét kapnak. Az esti órákban kevesebb a vásárló, viszont a rendőrök, tűzoltók, mentősök nálunk tankolnak. Ezért is fontos, hogy nyitva legyünk, a munkabeosztásunkat pedig a járvány egyelőre nem veszélyezteti. Sztrádamatricát és minden egyebet továbbra is árulunk, ez nem változott. A kávégép kezeléséhez szintén külön kesztyűket helyeztünk ki. A létszámleépítéstől egyelőre nem tartunk.

