Forgalomlassítással tüntettek a Szlovák Karszt szélére tervezett szemétégető ellen

Amint az kiderült, a JJT Termo Kft. Eredetileg bimoasszával működő erőművet épített volna, azonban időközben nemcsak a cég neve változott meg Horka Power-ra, hanem az erőmű típusa is, mely szerint szilárd alternatív tüzelőanyagból és másodlagos tűzelőanyagból, vagyis szemétből állítanának elő elektormos áramot. A jelenlegi tervek szerint évente mintegy 8600 tonnányi szemetet égetnének el benne, ami napi szintre bontva megközelítőleg négy kamionnyi hulladéknak felel meg. A környékbeli települések lakosainak elsősorban azért nem tetszik a beruházás, mert a hulladékégető nemcsak az egészségükre, hanem a természeti kincsekkel teli területre is negatív hatással lenne. A vállalt a tervek szerint a krasznahorkai vártól nemmessze, a Várhosszúrét-Krasznahorkaváralja-Hárskút közti térségben hozná létre az erőművet. Mivel a szóban forgó térséget nem csak az erőmű tervei, hanem a hét évvel ezelőtt leégett krasznahoraki vár is megpecsételte, a lakosok felháborodása a befetetőkön kívül szinte senkit sem lep meg. Michal Drengubiak, a forgalomlassító tüntetés egyik főszervezője és Rozsnyó város önkormányzati képviselője szerint nem a szemétégetőkkel van a gond, hanem azzal, hogy egy nemzeti park szélén, számos település és tucatnyi látnivaló közvetlen közelében akarják felépíteni. „Az itt élő emberek a forgalomlassító tüntetéssel valójában együtt nem értésüket és véleményüket szerették volna kifejezni. A helyszín nem felel meg a célnak, ugyanis a közelben egy nemzeti park és rengeteg műemlék, köztük az Andrássy-mauzóleum és a krasznahorkai vár is itt található, melyet ugyebár hét év alatt sem sikerült helyreállítania az illetékeseknek. Pontosan ezért gyűltünk itt össze, nem engedjük az erőmű megépítését” – nyilatkozta lapunknak Drengubiak.

Annak ellenére, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium csak részlegesen szólhat bele, de konkrét döntést nem hozhat az erőmű megépítéséről, Sólymos László környzetvédelmi miniszter (Híd) véleményét is kikértük. „Környezetvédelmi miniszterként a természet, a környezet oldalán állok. Fontosnak tartom, hogy megőrizzük Szlovákia egyik legszebb vidékének természeti szépségeit. Megértem, hogy az emberek nem szeretnének olyan üzemet a térségben, amely potenciális veszélyt jelent a környezetre. A tiltakozás jó jel, azt üzeni, hogy az emberek értékelik azt, amijük van, és félnek az esetleges egészség- és környezetkárosító hatásoktól. Erről szól a környezetvédelem. De fontos, hogy észérvek alapján beszéljünk a témáról. A minisztérium szerepe annyi az ügyben, hogy kiad egy végleges állásfoglalást a környezetvédelmi hatásokról készült jelentés és szakmai vélemény alapján. Ebben megvizsgáljuk, hogy az alkalmazott technológia és a beruházással összefüggő egyéb tevékenység, megfelel-e a környezetvédelmi normáknak. A minisztérium nem ad ki engedélyt. Ha a hatástanulmány szerint a beruházás megfelel a környezetvédelmi szempontoknak, akkor lehet róla tárgyalni, ha nem felel meg, akkor nem lehet kivitelezni, még ha akarnák se. A helyiek akkor kerülnek döntési helyzetbe, ha a tanulmány bebizonyítja, a beruházásnak nincs környezetvédelmi akadálya” – zárta Sólymos László.