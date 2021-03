Fennakadás miatt torlódás az oltóponton

A Šamorínčan portál számolt be a hét elején történt esetről, azt írták, hogy az oltásra váróknak, köztük időseknek a kórház előcsarnokában a többi ellátásra érkező pácienssel együtt kellett várakozni, feltorlódott a tömeg, levegő és ülőhely sem volt. A bejegyzés alatt néhányan megjegyezték, hogy korábban nem fordult elő hasonló eset. Ezt Jana Fedáková, a kórházat üzemeltető Svet Zdravia hálózat kommunikációs szakembere is megerősítette. „Kedden műszaki gondok miatt rövid időre, mintegy 30-40 percre leállt az egyik rendelő, ahol az oltást adják be. Mivel az Egészségügyi Információk Nemzeti Intézete alapján egy perc jut egy személy beoltására, és az idősek általában kísérettel érkeznek, már egy rendelő rövid leállása miatt is gyorsan feltorlódnak az emberek” - magyarázta a szóvivő hozzátéve, hogy a személyzet igyekezett elmagyarázni az oltásra érkezőknek, hogy ne a rendelő előtt várakozzanak, a tágas előcsarnokba, vagy rövid sétára küldték őket.

„Nem vagyunk rendőrök, hogy folyamatosan az emberek között járjunk, és figyelmeztessük őket a biztonságos távolság betartására” - jegyezte meg Jana Fedáková.

Délelőtt háromszázan jutottak koronavírus elleni védőoltáshoz, így behozták a lemaradást. „A kórház személyzete igyekszik mindig szakértelemmel, és emberséggel fordulni a betegekhez, sajnáljuk, ha ilyen helyzet alakul ki, de ezt nem tudjuk befolyásolni” - folytatta Fedáková, aki a páciensek megértését és együttműködését is kérte.

Az év elejétől a hét közepéig közel nyolcezren kapták meg a koronavírus elleni védőoltást a dunaszerdahelyi kórházban, 960 AstraZeneca és 6832 Pfizer-vakcinát adtak be az oltásra jogosultaknak. A szóvivőtől megtudtuk, hogy sok pozitív visszajelzést kaptak az oltási folyamatra, és felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki érthető okok miatt nem érkezik meg a regisztrált időpontra, akkor megvárják, telefonon is felkeresik, csak ezután szólítják meg a várólistásokat. Így az embereknek nem kell attól tartani, hogy ha nem állnak a rendelő ajtaja előtt lemaradnak a vakcináról.