Felújítják Nyitra megye legrosszabb másodosztályú útját

Naponta átlag 8-10 ezer autó és tehergépkocsi halad át Nyitra megye legrosszabb állapotban lévő másodosztályú útján, ezért harminckilenc kilométer hosszan teljesen felújítják. „Uniós előírások szerint kell eljárniuk. Acélhálót tesznek a régi réteg és az új réteg közé, amely szavatolja, hogy a nehéz tehergépkocsik miatt ne keletkezzenek kátyúk az úton. A hálós megoldással legalább 10 évig ki kellene bírnia a terhelést. Emellett az úttest axiális megerősítése is fontos, az oldalirányú mozgás kiküszöbölése, tehát hogy az út ne mozogjon sem a megnövelt terhelés, sem az időjárási viszonyok, fagyások miatt, ezért a két szélét jó mélyen útpadkákkal kell stabilizálni” – mondta lapunknak Farkas Iván megyei képviselő. A felújított út húsz centiméterrel szélesebb lesz.



Évtizedes ponthiba



Nyitra megye saját hatáskörében a balesetveszélyes köbölkúti kereszteződés helyén körforgalmat alakítana ki, és a köbölkúti vasúti hídnál mélyítené úgy az úttestet, hogy a kamionok is gond nélkül haladhassanak tovább. „Hihetetlen bonyodalmakat okoz a kamion- és a teherforgalom. A sofőrök az alacsonyabb rendű és a helyi utakat használják, Köbölkúton, Muzslán, Szőgyénben és a környék más településein, Bátorkeszin és Kisújfalun is” – tette hozzá Farkas. A képviselő szavait Bolya Szabolcs, Köbölkút alpolgármestere is megerősítette. Elmondta, ő még kisiskolás volt, amikor már szintén súlyos gondokat okozott a köbölkúti vasúti híd alatti közlekedés. Megtörtént, hogy a teherkocsi platójára szerelt markológépet szakította le a híd.



Kamionok a falvakon át



„Ma, ha Érsekújvár felől érkezik a kamion és Párkányba tart, de nem fér át a híd alatt, akkor a mi utcánkba is, tehát a Napos utcába, aztán az Akácfa utcába hajt be, és olyan utcákon halad keresztül, ahol semmi keresnivalója – így vergődik el például a búcsi útra. A vasúti híd magasságát jelző tábla évekig pontatlan volt, mi ezt közlekedési szakemberekkel átmérettük, csak tavaly került ki oda a valódi magasságot jelző tábla. Lengyel és cseh kamionokkal is előfordult, hogy fennakadtak a híd alatt. Mert a sofőrnek a GPS jelzi, hogy ez másodosztályú út, de a híd magasságát jelző táblát már nem figyelte. Ez évtizedek óta létező közlekedési ponthiba, amit ideje lenne orvosolni” – mondta Bolya Szabolcs.

A köbölkúti új körforgalmat és az ottani vasúti híd alatti úttestmélyítést Nyitra megye saját költségvetéséből oldaná meg. Farkas Iván szerint azt szeretnék elérni, hogy ez a két beruházás bekerüljön a megye jövő évi költségvetésébe, és elkészüljön, mielőtt uniós pénzből hozzákezdenek a Bajcs–Párkány szakaszhoz. „Építészetileg és a technikai megoldást figyelembe véve is az lenne a logikus, hogy először épüljön meg a köbölkúti körforgalom, a vasúti viaduktnál mélyítsék az úttestet és oldják meg mindkét helyen a vízelvezetést. Ezért mi már az augusztus 24-ei megyei önkormányzati ülésen is azt fogjuk szorgalmazni, hogy ez a két beruházás bekerüljön Nyitra megye jövő évi költségvetésébe” – tájékoztatott Farkas Iván. A képviselő hozzátette, ha ez nem történne meg, a Bajcs–Párkány közti utat akkor is felújítják, és ez az uniós pénzt nem veszélyezteti. „Akkor legfeljebb nem lesz olyan komfortos a Bajcs–Párkány szakasz, de az építészek meg fogják találni a műszaki megoldást. Mi azon vagyunk, hogy a köbölkúti közlekedési helyzet is rendeződjön, legyen körforgalom, a vasúti híd alatt pedig mehessen a teherforgalom, hiszen megyei útról van szó”– mondta Farkas. A Bajcs–Párkány szakaszra a közbeszerzést legkésőbb idén októberre írják ki, a felújítás 2021 második félévében kezdődhet el.