Felújítják a nagymegyeri kultúrház tetejét

A napokban elkezdtek dolgozni a kultúrház tetején, az esős idő némileg hátráltatta a munkát. Gútay László, a kultúrház igazgatója elmondta, az intézmény programjait nem befolyásolja a tetőcsere. „Elöregedett a tető, elavultak a tömítések. Ha rendezvényünk, vagy előadásunk van, akkor nem fognak kopácsolni a munkások. A rendezvényeket a program szerint megvalósítjuk” – közölte az igazgató. Gútay Lászlótól megtudtuk, hogy a nyári esők a színházteremben is kárt tettek. A beázás miatt felpúposodott a parkett, hamarosan ezeket a hibákat is kijavítják. „A magas színházteremet csak állásszerkezettel lehet kifesteni, a lépcsőzetes ülésszerkezet is problémát okoz. A tervek szerint január elején a terem kifestésével folytatjuk a munkát, utána kijavítják a parkettát” – folytatta az igazgató. A parkettet lecsiszolják és újralakkozzák, emiatt legalább két hétig nem lehet rálépni. Korábban a kisebb javításokat is az év végi ünnepekre időzítették, most azonban a nagyobb beruházás miatt későbbre halasztották a renoválást. Sok rendezvény van a kultúrházban. „Előadásokat tartunk, itt próbálnak a művészeti együttesek, gyűléseknek, énekkari találkozóknak is helyet adunk a kultúrházban” – mondta Gútay. A hó végén színházi előadásra várják a vendégeket.