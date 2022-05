Fagylaltra fájt a foga, betört a fagyizóba

A 29 éves férfi múlt hét szombaton tört be a turócszentmártoni fagyizóba, ahová az üvegajtót széttörve jutott be. A férfi készpénzt, a pénztárgépet és egyéb árut is eltulajdonított, 660 eurós kárt okozva ezzel a fagyizó tulajdonosának.

Az ügyben eljárás indult.

