Esztergom: Ukrajnába és Oroszországba sem szállít a Suzuki

Az orosz-ukrán háború és a súlyosbodó, húzódó válság az esztergomi autógyárat sem hagyta érintetlenül. Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője megkeresésünkre közölte, hogy a cég szállításai Ukrajnába és Oroszországba márciustól szünetelnek. A Suzuki éves szinten kb. 10 ezer autót exportál az orosz és az ukrán piacra.

„Mindazonáltal terveink szerint ebben az időszakban is két műszakban zajlik majd a termelés Esztergomban. Jelenleg is dolgozunk azon, hogy az érintett megrendeléseket átforgassuk más piacokra, az adott időszakra tervezett gyártási volumen tartása érdekében“ – fejtette ki az Új Szónak a szóvivő.

Bonnár - Csonka közölte, hogy közvetlen, ún. Tier-1-es beszállítóik nincsenek az érintett területekről, ettől függetlenül folyamatosan vizsgálják a teljes beszállítói láncot. Hozzátette, hogy náluk is a tavaly óta az autóipari szektorra jellemző félvezetőhiány okozza a legnagyobb kihívást. „Az érintett alkatrészbeszállítóinkkal közösen azon dolgozunk, hogy gyártásunk ellátása folyamatos legyen“- konstatálta Bonnár – Csonka Zsuzsanna. A termelés továbbra is két műszakban zajlik Esztergomban.

A felszereltségi szint nem változik

Felvetésünkre, hogy többen jelezték, miszerint a Suzuki új autóira a vevőknek egyre többet kell várniuk, és a kocsik forintban és euróban is megdrágultak, a cég úgy válaszolt, a várakozási idő általában több hónap, modell- és felszereltségfüggően lehet hosszabb vagy rövidebb. A novemberben debütált és Esztergomban gyártott új S-CROSS modelljükre nagy a kereslet, ezért itt az átlagosnál hosszabb várakozási idővel kell számolni. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyártással kapcsolatos költségeiket optimalizálják, de egy bizonyos szint után a többletráfordításaik egy részét kénytelenek az új autóik árába is beépíteni. Nem változtatnak azonban a járművek felszereltségi szintjén, sőt, ma már az alacsonyabb felszereltségű modellek esetében is egyre több vezetéstámogató rendszer építenek be.

Autóhasználat a segélyszervezeteknek

A Magyar Suzukinak nincsenek ukrán munkatársai – közölte még a vállalat. Ugyanakkor jelenleg zajlanak az egyeztetések, hogyan tudják partnereinket és a segélyszervezeteket támogatni ebben a háborús helyzetben. Az UNICEF Magyarországgal már több éve együttműködnek a gyermekvédelem területén, ezért egyszeri pénzadománnyal most is támogatni fogják a szervezet krízishelyzetben végzett munkáját. Emellett tervezik, hogy a határon dolgozó segélyszervezeteknek autóhasználatot biztosítanak.