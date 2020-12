Érsekújvár, Párkány: van még teszt, de meddig?

Ma délelőtt tizenegy órakor több százan álltak sorban a Nyitra megye alá tartozó párkányi rendelőintézetnél, az emberek az antigéntesztelésre vártak. Köztük sokan olyanok, akik Magyarországon dolgoznak. A tesztelés rendben zajlik, de előbb-utóbb gond lehet azzal, hogy elfogynak a tesztek.

„Mi fel vagyunk készülve, a személyzet győzi a tesztelést, három nővér egy adminisztratív dolgozó és egy koordinátor dolgozik. Ugyanakkor két napra kaptunk a járási hivataltól 500 darab tesztet. Most akkora az érdeklődés, hogy ma el fog fogyni ez a keret és holnapra ígértek nekünk további 250 darab tesztet. Baj tehát abból lehet, hogy előbb-utóbb nem lesz elegendő teszt, azaz, nem lesz mivel szűrnünk” – mondta el az Új Szónak a rendelőintézet igazgatója.

Igor Jankovský, az Érsekújvári Járási Hivatal krízisközpontjának vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy az egész országban több helyen állnak hosszú sorok a tesztpontokon, az Érsekújvári járásban is, miközben az is jellemző, hogy vészesen fogy a tesztmennyiség.

„Az Újvárban működő tesztpontok mellett most már Párkányban is szűrnek, értesüléseim szerint holnap Udvardon és Nagysurányban is nyílik még tesztelőhely és egy további Párkányban is. Ugyanakkor nekünk most pontosan háromezer darab tesztünk van tartalékban, ebből tudunk gazdálkodni, ennyit tudok szétosztani a pontok közt. Ha igazságosan osztom szét, akkor két dolgot csinálhatok. A járásban működő hat állomásnak küldök tesztpontonként 500 darabot – de akkor csütörtökre mindenki bezárhat, mert elfogy a raktárkészlet, vagy pedig naponta maximum 250-et küldök mindenhová, és akkor legalább péntekig kihúzzuk. Addig pedig folyamatosan intézkedünk, további utánpótlás érdekében” – taglalta a helyzetet Igor Jankovský. Az osztályvezető hozzátette, ígéretet kaptak további háromezer darab antigén tesztre, még erre a hétre, de egyelőre nem tudja, ebből mennyit kapnak meg. Jellemző, hogy a járási hivatalok kollegiális alapon egymást is kisegítik a tesztekkel. Egyelőre azt sem tudni pontosan, hogy az Állami Tartalékalap vagy a kormány hány darab további antigéntesztet tud küldeni a járási hivataloknak.

„Ha nem lesz elegendő antigénteszt a szűrőállomásokon, akkor hiába lesz ellenőrzés a határon, mert előfordulhat, hogy Magyarországon dolgozó szlovákiai lakos önhibáján kívül nem fogja tudni leteszteltetni magát. Biztos, hogy ez át van gondolva a kormány részéről?” – mondta el véleményét lapunknak a helyzettel kapcsolatban egy párkányi lakos. Ugyanakkor például a SUZUKI Zrt. szerkesztőségünknek pénteken megküldött válaszából kiderül, a cég számol azzal, hogy szlovákiai munkásai ithon teszteltetik le magukat, a cég lehetőségként a párkányi és a lekéri tesztelőállomásokat is említette. Értesüléseink szerint Lekéren már pénteken is hosszú sorok álltak, ma pedig Párkányban volt rendkívüli érdeklődés a szűrés iránt.