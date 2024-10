Ereszcsatornás csalók garázdálkodtak

Egy idős hölgy miatt szaladt be a községházára egy balonyi lakos, aki tanúja volt az esetnek, hogy azonnali segítséget kérjen.

„A ház előtt egy fehér furgon, magyarországi rendszám, benne két férfi. H. néni azonnal mondta, hogy a két úriember »bejött hozzá« és felajánlották, hogy egy kisebb összegért (az összeg most nem fontos) kicserélik a csatornát. Mielőtt oda érkeztem már le is szedték az egyik oldalt, durván 12 métert és tessék lássék munkával, felhelyezték, vagy inkább felraktak 12 méter csatornát. A munkájukat inkább nem is részletezem, hisz még csak arra sem ügyeltek hogy merre legyen a csatorna esése, vagy hogyan toldják össze. De ezután következett a fekete leves. A két úriember nem volt rest, az egyedülálló H. nénitől a munkáért már 1000 eurót, a teljes csatornázásért pedig összesen 3800 eurót kérni, vagy inkább követelni”