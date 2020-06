Eltékozolták az érsekújvári városi Novocentrum cég vagyonát

„Rendkívül igényes ellenőrzési folyamat volt a Novocentrum cég ellenőrzése. Hetven oldalon, ötvenegy pontban foglaltam össze a városi cégben észlelt hiányosságokat, és huszonegy javaslatot fogalmaztam meg. Michal Prešinský képviselő felvetette, hogy miért nem végeztem el korábban ezt az ellenőrzést, és indítványozta a leváltásomat emiatt. Az érsekújvári testület 2010 és 2014 között nem engedélyezte a városi cégek ellenőrzését, döntését azzal indokolta, hogy ez nem tartozik a főellenőr hatáskörébe” – mondta Štefan Rovňaník.

Nem vizsgálódhatott

Érsekújvár főellenőre 2009-től tölti be tisztségét, és már 2010-ben javasolta az egyik városi cég ellenőrzését, de nem kapott rá felhatalmazást a testülettől. „Már a cég korábbi felügyelőtanácsának tagjai is nehezményezték, hogy a cég vezetése nem tájékoztatja őket kellőképpen, de 2012 és 2013 táján megint leintettek, hogy ne avatkozzam bele. Semmi rosszat nem tettem! Csak oda mehetek ellenőrzésre, ahová beengednek” – hangsúlyozta Rovňaník. Az eredetileg saját tulajdonában lévő, vagy bérelt ingatlanok bérbeadásával foglalkozó, később már a városi televíziót is üzemeltető Novocentrum cég vagyona 2011-ben még 601 769 euró volt, és még 2013-ban is 197 407 eurót érő telkek voltak a tulajdonában, azóta valamennyit értékesítették. A társaság 2018-ra mintegy 86 ezer euró veszteséget halmozott fel, és nem volt saját alaptőkéje.

Felháborodott képviselők

„Rosszul lettem a Novocentrummal kapcsolatos jelentés olvasásakor. Hogyan lehet ilyen finoman fogalmazni, mint ahogy a főellenőr teszi! Azt írja: Nyilvánvaló, hogy a cég gazdálkodása nem volt kielégítő, mivel évről évre nőtt az adóssága, a társaságot a csőd fenyegeti” – mondta Michal Prešinský. Gabriel Katona képviselő abszurdnak, érthetetlennek nevezte a cég gazdálkodását. Nem értik, miért nem tett Rovňaník az ellenőrzést követően feljelentést a cég korábbi vezetése ellen. „Rendetlenség van a cég számlavezetésben, de nem lehet bármit törvényellenesnek nevezni, például azt, ha valaki drága alkoholt vásárol, vagy helytelenül számláz el valamit” – tette hozzá Rovňaník. A jelentés olyan részletekre tért ki, hogy Ausztriában tankoltak a szolgálati kocsival, több mint negyven euróba került egy cég által vásárolt palackozott bor, és olyan szolgáltatásokért, bedolgozásokért számláztak ki több száz eurót, amelyekről nem volt szerződés.

Kétszer eladott parcella

A város lakosai 2017-ben kapták fel a fejüket, amikor az egyik, Novocentrum cég tulajdonában lévő telekről kiderült, hogy kétszer, két különböző tulajdonosnak is eladták. A jogi végzettségű képviselők paranormális jelenségnek nevezték a történteket. A császári-királyi lovardához vezető út alatti parcellát a Novocentrum Részvénytársaság egy alkalommal a városnak, egyszer egy gútai vállalkozónak adta el. Az öt városi képviselőből álló felügyelőtanács tagjai is csak utólag értesültek a történtekről. A gútai vállalkozó 2016 őszén kérvényezte a parcella megvásárlását és 2017 tavaszán került a tulajdonába. Egy másik, ugyanazon év novemberéből származó adásvételi szerződés alapján a város vette meg ugyanazt a telket, a lovardához vezető út 2526 négyzetméteres parcelláját. A telek nem kerülhetett a város tulajdonába, mert a kataszteri hivatal figyelmeztette a városháza alkalmazottait, hogy már folyamatban van a terület átíratása egy másik tulajdonosra. Az önkormányzati ülésre beterjesztett anyag alapján a képviselőknek szavazniuk kellett volna arról, mi legyen a korábbi adásvételi szerződéssel, a testület azonban nem volt hajlandó foglalkozni a kérdéssel mindaddig, amíg a főellenőr ki nem vizsgálja, hogyan fordulhatott elő ilyesmi. Ekkor kapott a főellenőr engedélyt a városi cég ellenőrzésére.

Újfajta stratégia

Norbert Kádek, Érsekújvár alpolgármestere elmondta, tavaly áprilisban került a Novocentrum cég igazgatótanácsának elnöki posztjára. „Elvégeztettem a céganalízist, és az eredmények láttán levélben tájékoztattam Klein Ottokár polgármestert a társaság helyzetéről. Klein Ottokár rövid időn belül összehívta a taggyűlést. Csődeljárás esetében sajnos a Novocentrum társaságnak le kellene mondania a licencről, az érsekújvári televízió műsorszórási joga nem ruházható át másra, így a városra sem. Klein Ottokár azt javasolta, értékeljék át a társaság működését, beruházásait és bevételeit, tegyenek meg olyan takarékossági intézkedéseket, hogy stabilabban gazdálkodhasson. Azóta személycserékre került sor a városi cégben, néhány személyt elbocsátottak, az előnytelen szerződéseket felbontották, és új gazdasági szakembereket alkalmaztak. Török József képviselő, aki egy éve lett a felügyelőtanács tagja, elmondta, senkinek sem kellemes egy olyan társaság vezetésében dolgozni, ahol komoly problémák vannak. Az ellenzéki képviselőknek is fel lett ajánlva poszt, de senki nem vállalta ezt a hálátlan feladatot.

„Egy év alatt nem vagyunk képesek csodát tenni, de az április végén leadott adóbevallás alapján a cég vesztesége 2019-re 5376 euróra csökkent. Idén az első negyedévben már 25 869 euró bevétele volt a társaságnak” – hangsúlyozta Kádek.