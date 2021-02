Eltávolítják a reklámfelületeket Pozsonyban

Bútoráruház, kertészeti szaküzlet, kaszinó, pláza – a fővárosba érkezve óriásplakátok tömkelege fogadja az embereket, és nem számít, hogy autóval, vonattal, vagy autóbusszal érkeznek. A Denník N 2019-es összesítése szerint közel tízezer reklámfelület van a fővárosban.

Nem új keletű a vizuális szmog elleni fellépés Pozsonyban. Most azonban az egyik legnagyobb kültéri reklámokkal foglalkozó csoportot is maga mellé állította az önkormányzat, így a közeljövőben 696 hirdetőfelülettől szabadíthatják meg a várost. A magisztrátus tájékoztatása szerint negyedévente negyedével csökkentik a város területén lévő hirdetések számát. Fokozatosan eltüntetik a kijelölt óriásplakátokat, a hirdetőtáblákat és néhány nem megfelelő helyen lévő reklámpanelt. Az önkormányzat azt reméli, hogy ezzel elejét vehetik az elhúzódó bírsági ügyeknek, amelyek miatt több évig tart egy-egy reklámfelület felszámolása. A megegyezés szerint a hirdetőcég 1 millió euró bérleti díjat is kifizet az önkormányzatnak az elmúlt időszakért.

Az interneten megtekinthető, hogy hol bontják el a hirdetőpaneleket, leginkább az óriásplakátokat érinti a tisztogatás. A város több reklámfelület-tulajdonossal is tárgyal. Eddig 377 reklámfelületet távolított el a magisztrátus, amely az intézményektől is együttműködést vár el. Megszólították azokat az intézményeket, amelyek területén a legtöbb hirdetőfelület van, hogy ne engedélyezzék újabb táblák elhelyezését, és az eddigiek bérlőivel is zárják le a szerződést.