Elismerték a pedagógusok munkáját

Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke a részvevőket üdvözölve emlékeztetett, hogy a hagyományos rozsnyói országos pedagógustalálkozó sokak számára „a hazai magyar közoktatás iránytűje.ˮ Erre szerinte azért van szükség, mert a szlovákiai magyar közoktatásban „rengeteg az akadályozó tényező, állandóan megújuló, de végre nem hajtott reformok jelölik az utat, azonban sokasodnak a megválaszolatlan kérdések, a bizonytalanság a mindennapok részévé vált.ˮ Úgy látja, a nevelők felelőssége a koronavírus-járvány következtében megnövekedett, a társadalmi elvárás óriási az irányukban.

Szakmai előadások

A díjosztó előtt először Simon Attila történész, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója a szlovákiai magyarság önszerveződésének egy évszázadáról adott elő. Többek között kiemelte, az elszenvedés és sérelmek hangsúlyozása kontraproduktív lehet, s ezzel szemben olyan példaképeket kell felmutatni a történelemben, akik alakítottak is a sorsukon. Pintes Gábor, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem dékánja a hagyomány és a korszerűség oktatásban tapasztalható dinamikájáról adott elő. Fodor Attila, a komáromi Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója széles spektrumú körképet nyújtott a szlovákiai magyar oktatásügy helyzetéről. Többek között felhívta a figyelmet a pedagógiai munka és módszertan változására, s az ezen belül folyó paradigmaváltásra. Ezzel kapcsolatban rámutatott, „az új pedagógiaˮ kitalálásából a felvidéki magyar szakmának sem szabad kimaradnia.

A díjazottak

Az SZMPSZ Felvidéki Magyar Pedagógus díját idén Sándor Anna, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott egyetemi docense kapta meg.

„Ha valaki ezt a pályát nem szereti, akkor ne végezze. Ha nem közelít szeretettel a diákok felé, akkor nagyon nehéz ezt úgy végezni, hogy se a gyerek, se a saját lelke ne szenvedjen csorbát. Nemcsak tanítani kell, hanem a gyermek lelkét is istápolni, és szeretettel többet el lehet érni, mintha fenyegetéssel próbálnánk a tudást átadniˮ – fogalmazott a nyelvész a róla készített kisfilmben. A díjátadón ugyan nem tudott jelen lenni, ám levélben üdvözölte a jelenlevőket. Úgy fogalmazott, az SZMPSZ számára „kétségbevonhatatlan alapigazság, hogy a szlovákiai magyar iskolák és bennük oktató pedagógusok nemcsak a tudás növelésének, hanem a magyar közösség megmaradásának is a legfontosabb pillérei.ˮ Hozzátette: „Ez a kettős küldetés köztudottan több terhet ró a kisebbségi magyar pedagógus vállára – de az öröme is nagyobb.ˮ

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjazottjai Pedagógus életpálya: Hegedüš Alica, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tiszacsernyő

Páko Mária, Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola, Rimaszombat

Válent Katalin, Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Kassa A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért: Morovics Ibolya, Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Felsőszeli

Pál Gabriella, Alapiskola, Nagybalog Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért: Ambrus Irén, Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Rancsó Andrea, Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért: Ádám Lilla, Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

Czibor Angelika, Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény Óvodapedagógusok kiváló módszertani és nevelési eredményekért: Barta Ildikó, Ferences Barátok Utcai Óvoda, Komárom

Kássa Melinda, Nagykaposi Magyar Óvoda

Polgári Mária, Daxner Utcai Óvoda, Rimaszombat