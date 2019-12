Éjszaka bezárnak az éjjel-nappali kisboltok

Január 15-től csak reggel 6-tól este 11-ig vásárolhatnak a lakosok a csemegeboltokban. Zuzana Aufrichtová, a városész polgármestere az egyre gyakoribb konfliktusokkal és a romló közbiztonsággal, valamint a lakosok panaszaival indokolta a módosítás szükségességét. A polgármester elmondta, az elsődleges cél az, hogy ne lehessen olcsón alkoholt kapni a városrészben.

„Éjszakánként 10-15 összetűzés is kialakul az ittas csoportok között a városban”

– mutatott rá Milan Jajcaj, a Pozsonyi 1-es Járási Rendőrség parancsnoka. Hozzátette, hogy néhány év alatt megduplázódott az éjjel-nappal nyitva tartó kisboltok száma, ahol az emberek éjjel jellemzően csak alkoholt vesznek.

„Az emberek sorakoznak a csemegebolt előtt és alkoholosüveggel jönnek ki”

– folytatta a parancsnok, aki szerint a rendelkezésnek köszönhetően biztonságosabb lesz a városrész.

Jajcaj arra is felhívta a figyelmet, hogy éjszaka más városrészekből is a központba gyűlnek az emberek, így még nagyobb a konfliktusok kialakulásának veszélye. A városrész önkormányzati képviselői hosszan vitáztak az általános érvényű rendeletről. Azt a módosító javaslatot, mely szerint csak azok az üzletek zárjanak be este tízkor, ahol alkoholt árulnak, megőrizve ezzel a lakossági szolgáltatásokat, elvetették a képviselők. Aufrichtová szerint nehéz lenne ellenőrizni, hogy az üzletekben valóban csak élelmiszerhez jutnak-e a vásárlók. Az eredeti terv szerint este tízig üzemelhettek volna a kisboltok, egy módosítással azonban egy órával kitolták a zárórát.

A főváros központjában néhány éve hosszú vita folyt a szórakozóhelyek nyitva tartásáról. Két éve lépett életbe a rendelet, mely alapján a szolgáltatásokhoz szabták a nyitvatartási időt. A szórakozóhelyek hétvégén hajnali 4-ig várják a vendégeket.



A lakosok is panaszkodtak a romló közbiztonságra, ezért is rövidítik a nyitvatartási időt.