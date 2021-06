Egyre délebbi területeken bukkanak fel a medvék

Hétfő délután a Galántai járásban található Ábrahám (Abrahám) község polgármestere felhívást tett közzé, hogy a település közelében egy anyamedvét láttak két kicsinyével. Igor Németh arról tájékoztatott, hogy a vadászok értesítették, hogy medve tartózkodik a környéken, megfigyelték a nyomait. A polgármester egyeztetett a környező falvak polgármestereivel és felkérte a vadászokat, hogy reggelente és az esti órákban figyeljék a medvék mozgását. “A szomszédos Kisgeszt (Hoste) és a Nagyszombati járáshoz tartozó Majtény (Majcichov) környékén is látták a medvét és a két bocsot, illetve a fotócsapda is lekapta őket. Az emberek egyrészt az eddigi lezárások alatt hozzászoktak, hogy kijárjanak a természetbe, másrészt most virágzik a bodza, amiatt is sokan járnak az erdőbe, ezért figyelmeztetünk mindenkit, hogy veszélyes lehet ott tartózkodni. A vadászok elmondták, hogy akár 70 kilométert is megtesz naponta a medve, ezért nagyon nehéz megállapítani, most hol lehet. Egyelőre nem tudunk arról, hogy bárhol kárt okozott volna” - mondta el Jana Takáčová, Ábrahám alpolgármestere. Hozzátette, a vadászok szerint valószínűleg az áprilisban Vágpatta közelében megfigyelt medve egy másik, nagyjából három éves példány, az Ábrahám környékén megfigyelt példány viszont anyamedve két kicsivel, tehát feltételezhetően nem ugyanazt az állatot látták. Horváth Tibor, a galántai Körzeti Vadásztársaság (Obvodná poľovnícka komora) alelnöke kifejtette, tudnak az esetről, de azon kívül, hogy megfigyelik a medvéket, nem tehetnek semmit, hiszen védett állat. “Annyit tehetünk, hogy értesítjük a természetvédőket, mert az ő hatáskörükbe tartoznak az ilyen esetek. A medve ezen a környéken egyáltalán nem megszokott, azonban nem az első eset, hogy láttak errefelé medvét, hiszen április végén Vágpatta (Pata) közelében is észleltek egyet. Az, hogy mégis előfordul itt, azért van, mert védett állat, nincs természetes ellensége. A medvék száma évről évre növekszik, ezért egyre inkább beszűkül az életterük, ami több tíz négyzetkilométer. A természet törvényei szerint az erősebb kiszorítja a gyengébbet, vagyis a kisebb, gyengébb példányok egyre délebbre vonulnak. Amíg találnak élelmet, és nem zavarja őket senki és semmi, addig maradhatnak. A medve mindenevő állat, növényekkel táplálkozik, de elejti a kisvadakat és elfogyasztja a dögöket is. Emberre csak akkor támad, amikor kicsinyei vannak. Mivel a bocsokat mindentől védelmezi, ezért az ember is veszélyforrást jelent számára akkor is, ha nem közelít felé, elég, ha csak az úgynevezett védőzónájába kerül, amely az a terület, ahol a bocsokkal tartózkodik. Sajnos ilyen esetben csak a jó szerencsében bízhatunk, ugyanis rögtön támad, és annyira erős és gyors, hogy nincs sok esélyünk ellene” - hangsúlyozta Horváth Tibor.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom