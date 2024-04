Egy helikopter, több száz rendőr és mesterlövészek is vigyáznak Nagymihályban az ukrán-szlovák kormányülés résztvevőire

Annak ellenére, hogy Robert Fico a néhány héttel ezelőtt, szintén Nagymihályban zajlott kihelyezett kormányülésen az újságírók kérdéseire reagálva megkérdőjelezte az Ukrajnában, történetesen a Kijevben is zajló háború történéseit, a mai találkozón Smihal közvetlen közelében ülve többször is kihangsúlyozta, hogy Ukrajna helyzete példátlan, és hogy Szlovákia lakosai még a legrosszabb álmaikban sem élik azt át, amit az ukrán állampolgárok nap mint nap megélnek. „A két ország közötti nézetek eltérőek lehetnek, de ennek ellenére Szlovákia teljes mértékben tisztában van az Ukrajnának nyújtott segítség fontosságával. Bízom benne, hogy a mai tárgyalásunk után azt fogják érezni, hogy megérte eljönni ilyen messzire, és hogy látni fogják, hogy bár a politikusainknak megvan a saját véleménye, érezni fogják, hogy tisztában vannak az ukránok jelenlegi helyzetével és megértik azt” – mondta Robert Fico a találkozó legelején azzal, hogy a mai találkozó a két ország együttműködésének és további közös projektjeinek a legelejét jelenti. Smihal Fico szavait dicsérő szavakkal illette, és külön megköszönte azt a többszöri segítséget is, amelyet Szlovákia Ukrajnának nyújtott a háború kezdete óta. „Köszönet a humanitárius, a katonai és az energetikai szférában nyújtott segítségért, de azért is hálásak vagyunk, hogy az ukrán menekülteknek is mindig segítettek. A mai találkozó reményeim szerint felesleges bürokrácia nélkül megy végbe, melynek eredménye a két ország további együttműködése lesz. Minden egyéb mellett azt is reméljük, hogy Szlovákia támogat bennünket az EU-s integrációhoz és ahhoz, hogy a háborúnak minél hamarabb véget vethessünk” – mondta Smihal.