Egyéves a komáromi Regionális Pedagógustámogató Központ

Az ünneplés mellett, ha úgy tetszik, a számvetés volt a fő célja annak az eseménynek, amelyet a komáromi Regionális Pedagógustámogató Központ (RPK) szervezett a Tiszti Pavilonban.

„Egészen biztos, hogy az oktatás az a terület, amely megerősítése kapcsán számíthatunk arra, hogy a társadalmi párbeszéd más lesz, s olyan emberek fognak előkerülni, akik többet olvasnak mint beszélnek, a gazdaság pedig azért is tud fejlődni, mert kompetens emberek végzik a dolgokat“ – méltatta az RPK működését Keszegh Béla (független) komáromi polgármester, majd hozzátette, az oktatás a fejlettség és a jólét kulcsa.

Az oktatási tárca képviseletében Urbán Péter összegezte az elmúlt egy év eredményeit. Mint ismeretes, országszerte 16 mentorközpont kezdte el a működését tavaly szeptemberben. Komáromban kilenc női és egy férfi pedagógus kezdte meg a munkát, a csoportjuk pedig magyar és szlovák mentorálás végzésére is alkalmas. A szakemberek nyolc különböző iskolából érkeztek, vagyis gyakorlati emberekről van szó, s nem az íróasztal mellől végzik a segítő munkát – hangsúlyozta Urbán. Egy év alatt 100 pedagógus kollégájukkal foglalkoztak 22 különféle iskolában. 578 egyéni konzultációt és 205 óralátogatást végeztek el. Emellett csoportos mentorálással is foglalkoztak,12 egynapos és 61 félnapos műhelymunkát szerveztek meg, emellett pedig nyolc előadás és két diszkusszió van a hátuk mögött. Urbán Péter elmondta, a minisztériumból természetesen rálátnak a többi központ működésére is az országban, s úgy gondolja, a komáromi a legjobbak közé tartozik.

Komáromban az Innovatív Oktatásért Intézet lett a tárca partnere a mentorközpont létrehozásában, s mindkettő vezetéséért Berta Tünde felel. „Az iskolák kinyitották számunkra a kapuikat, lehetővé tették, hogy közösen fejlődjünk és haladjunk előre az úton. Büszkén mondhatom, hogy továbbra is várják a támogatásunkat” – tett hitet a munka további folytatása mellett. Az ünnepség további részében szakmai előadások követték egymást.