Egy év alatt sem derült ki, hogyan került atrazin az ivóvízbe

Tavaly december közepén megtiltották az ivóvíz használatát hat csallóközi faluban. Csallóköznádasd, Baka és Dercsika után Gellében, Sárosfán és Lúcson is a megengedettnél magasabb volt az atrazin növényvédő szer mennyisége. Fokozatosan aktív szenes szűrőberendezést szereltek a falvak kútjába, de volt, ahova hetekig tartálykocsival szállítottak ivóvizet. A karácsonyi ünnepek alatt is palackos vízzel látták el a falvak lakosait. Az év első hónapjaiban kiderült, hogy nem először haladta meg a növényvédő szer mennyisége az egészségügyi határértéket és más falvak környékén is hasonló értékeket mértek. Sebő László a Nyugat-szlovákiai Vízművek dunaszerdahelyi fiókjának igazgatója egy lakossági fórumon elmondta, hogy a szigorított közegészségügyi normák értelmében literenként legfeljebb 0,5mikrogramm lehet a peszticidek aránya, ennek ötöde, vagyis 0,1mikrogramm lehet az atrazin. A csallóközi kutakban ennek három-négyszeresét is kimutatták. A szakemberek azonban leszögezték, hogy a mérések hibahatára miatt nehéz egyértelmű értékeket meghatározni. „Ezek olyan alacsonymennyiségek, hogy sokszor a legérzékenyebb műszerekkel is nehéz mérni” – jegyezte meg Sebő. Krascsenics Zoltán vegyészmérnök a csallóköznádasdi fórumon kijelentette, hogy egy kilogramm élő testtömegre 3000 milligramm atrazinnak van mérgező hatása. Tehát a Csallóközben mért értékek nem veszélyesek az egészségre.

Tovább kísért az atrazin

A 2004-ben betiltott növényvédő szert már tizenegy éve kivonták a forgalomból, de még most is kimutatható a talajvízben. Ezt Tibor Miškovič a Nyugat-szlovákiai Vízművek képviselője is megerősítette. A galántai járásbeliJókán található kút vizében állandó a növényvédő szer mennyisége, nem haladja meg a 0,5 mikrogrammot. A csallóköznádasdi és a gellei kútban az elmúlt évben csökkent az arány. Csallóköznádasdon 0,1 mikrogrammal, ott 0,47 századot mértek, Gellében 0,31 mikrogrammot mutatott a műszer. Sárosfán, Felbáron és Nagymagyaron állandó az arány. Sárosfán 0,35, Felbáron 0,12. Nagymagyaron 0,08 mikrogrammot mértek.

Bevált a szűrés

Miškovič-tól megtudtuk, hogy öt kútban szerelték fel az aktív szenes szűrőberendezést. A műszerek karbantartásával kapcsolatos kiadásokat a vízszolgáltató téríti. „Az ivóvíz az érintett falvakban megfelel az érvényes követelményeknek“ – jelentette ki a szolgáltató képviselője. A szűrt ivóvízben 0,02 mikrogramm körüli a növényvédő szer értéke.

Eredménytelen vizsgálatok

Az vízművek feljelentést tett azatrazinszennyezés miatt. A rendőrség és a Szlovák Környezetvédelmi felügyelet is vizsgálatot indított. Mária Linkešová a Nagyszombat Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője november végén közölte, hogy a rendőrség megszüntette az általános veszélyeztetés és környezet-, illetve levegőszennyezés ügyében indított nyomozást, mivel a begyűjtött adatok alapján nem lehetett konkrét személyt meggyanúsítani. Operatív vonalon azonban tovább nyomoznak. A környezetvédelmi felügyelet több tucat ellenőrzést végzett, ezek közül tizenkilenc esetben észlelték a vízvédelmi előírások megszegését, de nem találtak arra utaló nyomot, hogy szabálytalanul jártak volna el az atrazinnal.„A felügyelet azonban az ellenőrzések során megállapította, hogy a vizsgált helyeken nem szabályszerűen kezelték a szennyezőanyagokat, például az ásványianyag származékokat, a szilárd és folyékony mezőgazdasági trágyát. Egy esetben nem a kiadott engedéllyel összhangban, egy másik esetben pedig engedély nélkül engedték ki a szennyvizet. Az említett hiányosságokért eddig tizenhét esetben büntetést szabtunk ki“ – tájékoztatta lapunkat BrigitaPokorná a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség osztályvezetője.

Folyamatos ellenőrzés

Tibor Miškovič közölte, hogy a vízművek folyamatosan ellenőrzi a növényvédő szer mennyiségét a talajvízben és a vízforrásokban és kezdeményezték egy terjedési modell kidolgozását, amelynek segítségével kiderülne, hogy hogyan terjed az atrazin a talajvízben. „A szer nem a Nyugat-szlovákiai Vízművek berendezéseiből került a vízforrásokba. Az ilyen esetek megismétlődésének megelőzését a Csallóköz környékén érintett valamennyi lakosnak és a vállalatok alkalmazottainak is elő kell segíteniük” – zárta a szolgáltató képviselője.

A lakosok nem felejtenek

„A tavalyi helyzet rányomta a bélyegét az ünnepekre és az újév kezdetére is. Ezt nem felejtik el a lakosok” – véli Bertalan György Baka polgármestere. Hozzátette, hogy megfelelően működik a szűrőberendezés, a lakosok és az önkormányzat is igyekszik mindent megtenni azért, hogy ne ismétlődhessen meg az egy évvel ezelőtti helyzet. A falu vezetése többször kért tájékoztatást a vízminőségről, nemcsak a vezetékes vizet, hanem a kúti vizet is bevizsgáltatták. „Az eredmények nem érik el a veszélyes értékeket. Normalizálódott a helyzet, de bízom benne, hogy az állami szervek aktívabban fognak foglalkozni az üggyel” – nyilatkozta Bertalan György.