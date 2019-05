Dunamente Kártya – kedvezmények a határ mindkét oldalán

A Komárom-Esztergom megye területén működő 5 turisztikai szervezet, valamint a szlovákiai Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szakemberei már több mint egy éve dolgoznak egy közös, határon átnyúló turisztikai térség kialakításán. Április végén a partnerek Összefogás a Dunamente turisztikai térség fejlesztéséért elnevezéssel egy konzorciumot hoztak létre, az együttműködés első kézzel fogható eredménye pedig a Dunamente Kártya. 2014 óta hasonló kártyát működtetett a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft., gyakorlatilag ennek továbbfejlesztése, határon túli kibővítése a Dunamente Kártya. Az egyedülálló projekt megvalósításához a Pons Danubii EGTC társulás nyújtott anyagi segítséget, mégpedig az INSiGHTS, azaz integrált, lassú, zöld és egészségközpontú turizmus fejlesztését szolgáló pályázata részeként.

„A kártyához ingyen juthatnak hozzá mindazok, akik a programba bekapcsolódott partner szállásadóknál minimum 2 éjszakát foglalnak – tudtuk meg Bauer Ildikótól, a Dunament TDM igazgatójától – A kártyát a szállásadónál automatikusan megkapják, és itt-tartózkodásuk idején használhatják az egész régióban. Ezenkívül létezik egy megvásárolható, 36 órás kártya is azok számára, akik kevesebb ideig tartózkodnak egy szálláshelyen.” A térségben élők ugyanígy juthatnak a kártyához, tehát vagy két éjszakát eltöltenek valamelyik partner szálláshelyen, vagy megvásárolják a 36 órás kártyát. Az igazgató szerint a kártya bevezetése több előnnyel is jár. „Az egyik legfontosabb, hogy hasznos információikat kaptunk az ideérkező turistákról, nyomon tudjuk követni, hogy melyek a kedvenc célpontok, mennyit hajlandóak utazni egy-egy kedvezmény után, mi az, ami érdekli őket – mondta Bauer Ildikó. – Másrészt a kártya plusz vendégéjszakát képes generálni a régióban. Hiszen mostanáig, aki például a magyarországi oldalon foglalt szállást, a szlovákiai látnivalókról nem igazán kapott információt. A kártyához viszont kap egy katalógust a kedvezményt adó éttermek, turisztikai attrakciók listájával, amit egyébként az interneten is megtalál. Ha a kedvezményeknek köszönhetően ellátogat hozzánk is, legközelebb talán már itt foglal szállást, vagy meghosszabbítja pár nappal a tartózkodását a térségben.”

A partnerek listáját és a kedvezményeket a dunamente-card.com weboldalon találják meg az érdeklődők.

Mostanáig 31 szálláshely és 149 szolgáltató, intézmény kapcsolódott a programhoz.

A kártya tulajdonosa több szolgáltatást térítésmentesen is igénybe vehet, például ingyen tekinthet meg több múzeumot, ingyen utazhat helyi buszjáratokon. Más szolgáltatásokat – pl. fürdő, étterem, kiállítás – 10-20 százalék kedvezménnyel, vagy akár fél áron vehet igénybe. A magyarországi oldalon, ahol néhány éve már jól működik a Duna-Gerecse Kártya, jóval több a partner, de számukat fokozatosan szeretnék bővíteni a szlovákiai oldalon is. „Számunkra a legnagyobb feladat az adatok kielemzése lesz, hiszen ez alapján tudjuk a jövőben alakítani a terveinket, pontosabban meghatározni a célcsoportokat, akik számára különböző turisztikai csomagokat tudunk kínálni” – tette hozzá Bauer Ildikó.