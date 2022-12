Diákfilmfesztivállal segítenék a feltörekvő szlovákiai magyar filmeseket

Ahogy azt az Új Szó szerkesztőségének Ádám Szabolcs, az első ízben megrendezésre kerülő filmfesztivál egyik ötletgazdája elmondta, az I. Szlovákiai Magyar Diákfilmfesztiválra 2023. január 8-ig várják az alkotásokat. „Mi már a középiskolai tanulmányaink során elkezdtünk együtt dolgozni Dávid Oliver barátommal, de akkoriban természetesen még mi sem munkaként tekintettünk a tevékenységünkre. Csak ezután jutott eszünkbe, hogy jelentkezünk egy megmérettetésre, amire magyarul készítettünk egy filmet. De mivel egy Szlovákiában megrendezett fesztiválról beszélünk, az alkotásunkat is le kellett fordítani szlovák nyelvre. Pontosan emiatt pattant ki a fejünkből az ötlet, hogy ha lehetséges, akkor ne csak szlovákul, hanem magyarul is tudjanak jelentkezni a diákok hasonló hazai versenyekbe. A Kárpát-medencében már több helyen is van ilyen és ehhez hasonló megmérettetés, ahova magyar nyelvű filmekkel is lehet jelentkezni, de idehaza Felvidéken még nincs példája. A gálaestre minden egyéb mellett azért Kassán kerítünk sort, mert szeretnénk, hogy egy afféle filmes közösség is létrejöhessen, melynek segítségével az érdeklődők megismerjék egymást, új kapcsolatokra tegyenek szert és megosszák egymással az eddigi pályafutásuk során szerzett tapasztalatokat” – közölte lapunkkal Ádám Szabolcs.

Az érdeklődő fiatalok két korcsoportban (10-14 és 15-19 év) három kategóriába (dokumentumfilm, rövidfilm, animációs film) nevezhetnek. „Mi nemrég kezdtük a szakmát, hivatalosan két éve működünk, de már most is azt látjuk, hogy valóban mindenkinek van esélye és lehetősége a szakmabeli elhelyezkedésre, de tartani kell a tempót, hiszen fél évente-évente változnak a trendek. Idehaza is van igény és kereslet a jó alkotásokra, természetesen ehhez nem kevés kreativitás,ar akaraaat, szorgalomr és odaadásra van szükség” – tette hozzá Ádám Szabolcs. Az ötletgazdák célja tehát az, hogy segítsenek azoknak a fiatal felvidéki tehetségeknek, akiknek eddig nem volt lehetőségük szélesebb körben megmérettetni magukat. Manapság ugyanis a diákok túlnyomó többsége rendelkezik videó rögzítésére alkalmas eszközzel, sokan közülük meg is próbálkoznak felvenni ezt-azt a telefonjukkal. Ezért a két ötletgazda arra biztatja a diákokat, hogy próbáljanak meg összeállítani egy videót, és nevezzenek be a versenybe. Az alkotásokat 3 tagú zsűri fogja elbírálni, Varga Anikó (színművész), Tisza Balázs (operatőr, rendező) és Tomojka Béla (operatőr, vágó) személyében. A versenyzők a zsűri tagjaival Kassán, 2023. február 24-én megrendezett gálaesten személyesen is találkozhatnak. A fesztivál lebonyolítását részben a Kisebbségi Kulturális Alap, illetve magánszemélyek támogatásából biztosítják.