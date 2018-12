Darabokra szedték a költségvetés-tervezetet Érsekújvárban

Jóváhagyta az új érsekújvári testület a járási székhely jövő évi költségvetését. Több mint tíz órán át tárgyaltak a képviselők, egy időre az áram is kiesett, a testület néhány új tagja élesen bírálta a város vezetését néhány korábbi gazdasági döntése, illetve befektetése miatt.

Miután Peter Velecký, a városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője beterjesztette a költségvetési javaslatot és ismertette az egyes tételeket, az új képviselők külön-külön kitértek minden tervezett befektetésre. Egy időre áramkiesés szakította félbe a vitát, a látszólag két táborra oszló testület végül tizenhárom módosító javaslatot nyújtott be a költségvetési tervezet kapcsán. A költségvetési vitában elsősorban a sportra szánt támogatást akarták emelni a képviselők. Végül tizenhét szavazattal jóváhagyták, hogy amíg a sportklubok nem kapják meg hivatalosan a jövő évi támogatást, minden hónapban utalja át nekik a város a majdani összeg tizenketted részét. Anna Roškovának azt a javaslatát is jóváhagyták, hogy az adókból befolyt összegből a tervezett 30 ezer euró helyett 100 ezer euróval támogassák a város kulturális szervezeteit. Kiegyenlített büdzséje lesz Érsekújvárnak, a bevételi és a kiadási oldalon is 2 695 000 euró van. Tőke jellegű kiadásokra 530 ezer eurót szán a város. A Közösen a városunkért koalícióba tömörülő független képviselők Ivan Katona, Gabriel Katona, Štefan Prešinský, Štefan Pivoda, Michal Prešinský, Martin Výžinkár, Marián Balogh és Michal Ďurkovský csapatához a döntő szavazásokkor csatlakozott Koloman Forró (független), Peter Podbehlý (független) és Eva Polerecká (Híd) képviselő. A város vezetése által benyújtott javaslatokat tizenhárom képviselő támogatta, a függetlenekből álló ellenzék tizenkét főből álló tagja alulmaradt. Az egyik legvitatottabb programpont volt a polgármester fizetése. Silvester Demo független képviselő az alapbéréhez a lehetséges legmagasabb, hatvan százalékos jutalmat javasolta a város első emberének, a testület végül havi 4899,74 eurós havi fizetést hagyott jóvá Klein Ottokárnak.

Katarína Hozlárová független képviselő az egyre indulatosabb és durvább vita hevében hangsúlyozta, hogy a polgármester eddig is jótékony célokra, mások támogatására fordította fizetése egy részét. Klein Ottokár reakciója az volt, hogy a város fejlesztéséért, az itt élő lakosokért végzett feladatokkal járó munkát nem lehet pénzben mérni.