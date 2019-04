Bombajó napra ébredtek a kassaiak: a bíróságot bombabariadó miatt, néhány panelházat pedig egy gyanús edény miatt kellett kiüríteni

Evakuálni kellett a kassai Terasz lakótelep Laborecká utcai panelházait, mert az épület előtti téren egy ismeretlen folyadékkal teli edényt találtak. Ezzel párhuzamosan a kassai bíróság épületeit is ki kellett üríteni, mert egy ismeretlen betelefonáló azt állította, hogy az ország valamennyi bírósági épületében bombát helyeztek el.

Kassa | Evakuálni kellett a kassai Terasz lakótelep Laborecká utcai panelházait, mert az épület előtti téren egy ismeretlen folyadékkal teli edényt találtak. Ezzel párhuzamosan a kassai bíróság épületeit is ki kellett üríteni, mert egy ismeretlen betelefonáló azt állította, hogy az ország valamennyi bírósági épületében bombát helyeztek el.

A Laborecká utcát reggel fél kilenckor mindkét irányban lezárták, mert a közeli gyógyszertár mellett egy gyanús, bombára hasonlító tárgyat találtak a járókelők. A bejelentés után a rendőröket, a tűzoltókat és a mentősöket is a helyszínre riasztották, nemsokkal később pedig a pirotechnikusok is megérkeztek. A helyzet komolyságát tekintve a rendőrök azonnal kiürítették a szemközti panelházakat és a környező üzleteket. Mivel a kivizsgálás során legalább nyolcvan lakosnak kellett az utcára vonulnia, egy evakuációs auótbuszt is a helyszínre küldtek. Az autóbuszra végül nem volt szükség, mert tizenegy óra tájékában mindenkit visszaengedtek az épületekbe. A szükséges vizsgálatok elvégzése után a pirotechnikusok egy sárga műanyag tárolódobozba helyezték az edényt és elszállították a helyszínről.

A Laborecká utcában történtekkel egy időben a kassai bíróság épületeit is ki kellett üríteni, mert egy ismeretlen betelefonáló reggel kilenc óra tájékában azt állította, hogy az egyik bírósági épületben bombát rejtettek el. „Mivel a betelefonáló nem határozta meg, pontosan melyik bíróságról van szó, a rendőrök az ország összes bírósági épületét kiürítették, lezárták és átvizsgálták” – mondta Mária Linkešová, a Nagyszombati Kerületi Rendőr-főkaptiányság szóvivője.