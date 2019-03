Betegre etették a pónilovat

Koller Erika, a vadasparkot üzemeltető városi hivatal szóvivője elmondta, a Roland póniló gondozói nemrég figyeltek fel arra, hogy az állat nehézkesen mozog. A mozgásszervi panaszokat az okozta, hogy a póninak komoly fájdalmai voltak, nehezére esett a járás, emiatt a nap nagy részét az istállóban töltötte a fekhelyén. Az állatorvos szerint patairha-gyulladása van, amit a túlzott szénhidrátfogyasztás okoz tejsavas erjedéssel, méreganyagokat szabadítva fel. A patairha a ló sokkszerve, az állatot bizonyára túletették a vadaspark látogatói, emiatt szigorú diétára van szüksége. A város vezetése azt kéri a lakosoktól, hogy az állatok egészsége érdekében ne etessék őket semmivel. Koller Erika elmondta továbbá, hogy kezdetben úgy gondolták, a speciális patkó megoldja a póni problémáját. Miután megvizsgálta egy patkolókovács, kiderült, hogy ez sem segítene a jelenleg antibiotikumos kezelésen levő állaton.

Iszapfürdőre van szüksége a póninak, ezért a közeljövőben a Nagymama udvara vadaspark állatgondozói úgy alakítják át a karámot, hogy abban speciális hűsítő iszapos terület is lesz. A vadasparkba érkező családoknak, főleg a gyerekeknek pillanatnyi örömöt jelent az állatok etetése, ám ezzel nagyon sokat ártanak a már most is túlsúlyos négylábúaknak.