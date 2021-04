Beiratkozás járvány alatt

Az áprilisban megvalósuló iskolai beiratkozásokat már rutinosan vezénylik le az iskolák. Közben egyre több alkalommal derül ki, hogy a személyes találkozásokat és a tantermi oktatás hatékonyságát nem igazán lehet pótolni a távoktatás nyújtotta lehetőségekkel.

Személyes kérdések

A csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskola és Óvodában április 7-én és 8-án lesz a beiratkozás. Várady Kornélia igazgató lapunknak elmondta, másokhoz hasonlóan ők is két lehetőséget kínálnak a szülőknek. Egyrészt az Edupage oldalon elektronikusan kitöltött jelentkezési lapon írathatják be a leendő elsősöket. Másrészt a személyes ügyintézésre is van lehetőség, ehhez azonban előre időpontot kell kérni a szülőknek. Utóbbira nem pusztán azért van szükség, mert nem minden háztartásban van internet.

„Az a tapasztalatunk, hogy a szülőnek vannak olyan kérdései, melyeket digitálisan nem tud feltenni, s ezért személyesen szeretne találkozni, hogy úgy választ kapjon a kérdéseireˮ

– magyarázza Várady Kornélia.

Mivel 2007 óta egy épületben működik az óvoda és az alap-iskola, pontosan tudják, hogy hány kis elsősre számíthatnak, arról az előnyről nem is beszélve, hogy a 10-11 gyermeket a pedagógusok már eleve ismerik. Az igazgató úgy látja, az aktuális tanév elsősei nem maradtak el különösebben a tananyaggal.

„Szerencsés helyzetben voltunk, nálunk az elsősök csak három héten át részesültek távoktatásban, még januárban. Február 8-ától tantermi oktatás van. 2014 óta használjuk az ascAgenda és az Edupage szolgáltatásait, így volt idő arra, hogy a kollégák kialakítsanak egy egységes platformot az Edupage-en keresztül a Google Meet segítségével. Nem panaszkodtak arra, hogy ezzel különösebb gondjuk lett volna. Persze azokat a szülőket, akiket nem tudtunk elérni, azokkal máshogy próbáltuk tartani a kapcsolatotˮ – mondta Várady Kornélia. Hozzátette, három pedagógiai asszisztensük és két speciális pedagógusuk juttatta el a feladatlapokat a diákoknak és konzultáltak folyamatosan a szülőkkel.

Később jöhetnek a kicsik

Plakátokon és a Facebookon hirdetik a beiratkozást, de levélben is megszólították az iskolaköteles gyerekek szüleit és ajándékokat is készítettek nekik – mondta Mayer Mónika, a nemesócsai Móra Ferenc Alap-iskola igazgatója. Az elektronikus beiratkozás április 1-ével elindult és 14-ig tart. Személyes ügyintézésre április 8-tól április 14-ig van lehetőség az iskola első épületében, előzetes időpontfoglalással. Mayer Mónika tapasztalata is az, hogy személyesen sokkal bátrabban kérdezősködnek a szülők.

„A gyerkőcök ráadásul várják is, hogy eljöhessenek az iskolába. Utóbbit most nem tudjuk lehetővé tenni a minisztériumi rendelet értelmében, de ha a járványhelyzet és az oktatási tárca ezt lehetővé teszi, a beiratkozás után nagyon szívesen vendégül látjuk a leendő elsősöketˮ

– mondta és utalt arra, hogy ez nagyon fontos váltás a kicsik életében. 17-18 kisdiákot várnak a szeptemberben induló első osztályba.

„Ahhoz képest, ami tavaly márciusban bekövetkezett, idén jóval rövidebb ideig tanultak távoktatásban az elsőseink. Év elején körülbelül egy hónapig volt online oktatás, illetve októberben egy hétig nem járhattak iskolába a koronavírus miatt. A pedagógusunk Messengeren keresztül próbált meg előrehaladni a gyerekekkel, főleg egyénileg. Az elsősöknél nagyon sok múlik azon, hogy milyen a szülői háttér, mivel ők azok, akik besegítenek a távoktatásba, így azt mondanám, hogy hozzájuk igazodtunk. A tanító nénikkel arról beszéltünk, hogy nem keletkezett akkora lemaradás a tananyag szempontjából, amit ne lehetne behozniˮ – fejtette ki az igazgató, majd gyorsan hozzátette: a szocializáció terén viszont már más a helyzet, a tantermi jelenlétet nem tudják pótolni elektronikusan.