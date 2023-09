Beíratási ösztöndíjakat adtak át az elsősöknek Párkányban

Ünnepélyes keretek közt adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjait szeptember hetedikén, csütörtökön az Ady Endre Alapiskolában. Bacsó Péter igazgató üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy intézményvezetőként, de szülőként is úgy véli, igazán magyar az, akinek még az unokái is magyar iskolába fognak járni. Ennek első lépéseként örvendetes, hogy a szülők magyar tannyelvű, azaz anyanyelvi iskolát választottak gyermekeiknek, de hosszú távon még fontosabb, hogy ha a gyerekek felnőnek, akkor majd ők is magyar iskolát válasszanak utódaiknak. Azért, mert az önazonosság, a nyelvünköz, kultúránkhoz, hagyományainkhoz való ragaszkodás mérvadó és értékadó, de értékálló is. Csakúgy, mint a magyar iskolához való ragaszkodás.

„Van három szavunk, amely meghatározza az életünk, létezésünk teljességét. Az anyaöl, az anyaföld és az anyanyelv” – idézte Gál Sándor költőt Bacsó Péter. Az anyaöl életet ad, az anyaföld a munkálkodásunk, sorsunk színtere és nyugvóhelyünk, ami pedig a kettőt összefogja, a legfőbb érték, az anyanyelv – ismertette a költő gondolatait az igazgató, köszönetet mondva egyúttal a Rákóczi Szövetségnek az iskolaválasztási programban nyújtott támogatásért és azért, hogy a párkányi diákok évről évre részt vehetnek a Rákóczi Szövetség anyanyelvi táborában, Sátoraljaújhelyen. A bevezető után a párkányi tanulók játékos formában számoltak be táborbeli élményeikről. Domin István, Izsa polgármestere a Szövetség képviseletében üdvözölte a szülőket és szintén megköszönte a Rákóczi Szövetség támogatását. Domin szerint a szülők, akik most magyar alapiskolába íratták a gyermekeiket, jól döntöttek, Mert az anyanyelvi közeg és kultúra egész életre meghatározza a gyerekek közösségi és szellemi fejlődését. Ennek pedig alappillére a magyar tannyelvű iskola. Egyúttal örömét fejezte ki, hogy Párkányban sok az első osztályos kisgyerek, mert például náluk, Izsán sajnos egyre kevesebb. A Rákóczi Szövetség támogatói tevékenységét pedig nem csak a nemzeti összetartozás szempontjából tartja fontosnak, hanem azért is, mert ez életelixírként hat a szlovákiai magyar nyelvű oktatásra és kultúrára.