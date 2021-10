VIDEÓ: Az M30-asnak köszönhetően végre Kassa és Pozsony is közvetlen összeköttetésbe került

A Miskolc és Kassa összeköttetését megteremtő M30-as gyorsforgalmi út átadásán a kormányfő kiemelte: ha van közép-európai együttműködés, akkor tud boldogulni a magyar vidék is. Amit akarunk, az „nem egyszerűen csak virágzó vidéki Magyarország, hanem egy erős Közép-Európa”, amely elég erős ahhoz, hogy megvédje magát az olyan természetellenes beavatkozásokkal szemben, amelyeknek a mai napig érezni a következményeit – fogalmazott.



Orbán Viktor a megnyitón azt is elmondta, hogy régen a Lengyelország felé vezető kereskedelem fő gócpontja Kassa volt, nagyon fontos útvonal volt ez, és úgy lehetett egy jelentős nemzetközi útvonalat működtetni, hogy nem kellett hozzá érinteni a fővárost. „Mi, Trianon utáni magyarok ezt nehezen tudjuk elképzelni” – mondta a kormányfő azzal a megjegyzéssel, hogy a magyar emberek 87 százaléka 30 percen belül rá tud kapcsolódni a gyorsforgalmi úthálózatra, ez az arány 2010-ben 60 százalék volt. „Ami a határokat elérő utakat illeti, 2010 előtt mindössze három gyorsforgalmi út érte el az országhatárt, ma ez a szám kilenc, 2025-re pedig 11 lesz” – tette hozzá Orbán Viktor. A most átadott szakaszról elsősorban azt kell tudni, hogy fél órával fogja lerövidíteni az utat Kassától Miskolcig, kiépítésének értéke a 200 milliárd forint is eléri. Annak ellenére, hogy egy nagyon fontos jelentőségű és a határon mindkét oldalán régóta várt beruházásról van szó, a szlovák sajtóképviselet sajnos csak az átadó után értesült a hírekről, ugyanis őket senki sem értesítette.



Köszönet a magyaroknak

Mivel az ünnepélyes átadón Kassa város legfelsőbb képviselői, köztük Jaroslav Polaček főpolgármester is jelen volt, az ott elhangzottakról őket kérdeztük.



„A keleti országrész nagyvárosa végre közvetlen összeköttetésbe került Pozsonnyal. A lakosok álma teljesült, azonban a siker a magyar oldalt, vagyis a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t illeti, hiszen ők voltak azok, akik az elmúlt három és fél évben megépítették az M30-as gyorsforgalmi út Miskolcot Tornyosnémetivel összekötő, teljes hosszában 57 kilométeres szakaszát. A szóban forgó szakasz, melyet egyébként az év végéig díjmentesen, tehát autópályamatrica megvásárlása nélkül vehetünk igénybe, a mai naptól fogva a szlovák oldalon található R4-es gyorsforgalmi szakasz rákapcsolódásával közvetlen összeköttetésbe helyezte Kassát Budapesttel és Pozsonnyal. Nagy örömmel tölt el, hogy a magyar kormány megvalósította azokat az ígéreteket, amelyeket Robert Ficóval az élen több szlovák kormányfő is megígért az elmúlt évek, évtizedek során országunk lakosainak. Bár a politikusok eredeti tervei szerint 2010 helyett csak most készült el az összeköttetés, de nagy köszönet jár a déli szomszédainknak, hiszen ennek az autópályának köszönhetően a keleti országrész lakosai is jóval rövidebb idő alatt, biztonságosabban és kényelmesebben juthatnak el a szlovák fővárosba” – tolmácsolta lapunknak Jaroslav Polaček kassai főpolgármester szavait Vladimír Fabián városi szóvivő.



(MTI, Németi)