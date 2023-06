Az élelmiszeripar és határmenti együttműködés fejlesztése

A Tiszti Pavilon dísztermében tartott záróesemény egyben termékbemutató is volt, ahol a vállalkozók közszemlére bocsájtották az elért eredményeiket. A „TAPE - Food industry“ résztvevői a hivatalos programot megelőzően sajtóreggelin is beszéltek a tapasztalataikról. Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág (RDV) ETT igazgatója többek között arról számolt be, a vállalkozók nagyon egészséges és egyedi termékeket állítanak elő, a projekttel pedig bizonyos értelemben „megelőzték a kort“. Konkrét példaként említette, hogy az idei évtől EU-s előírásnak számít a törköly feldolgozása. Az akcióterv keretében működő tudományos szakemberek erre a célra új recepteket és innovatív gépsorokat terveztek meg. Ennek az egyik eredménye a szőlőből készített méz. Ezen felül pedig – egyebek mellett – a szőlőmagolaj és -ecet, ill. a magőrlemény lisztjének elkészítése is terítéken volt.

Az ernyőprojekt keretében az RDV ETT mellett – a határ mindkét oldaláról – öt vállalkozás, valamint a Széchenyi István Egyetem és a szlovákiai Nemzeti Mezőgazdasági és Élelmiszeri Központ vettek részt. Ami az eredményeket illeti, a cégek új eszközparkra tettek szert a gyártósorok fejlesztése és az innovatív gyártási technológiák bevezetése által. Minőségellenőrzési és módszertani központok is létrejöttek a két tudományos intézménynél, amellyel a jövőben a nyersanyagok és a késztermékek tápértékét mérhetik és ellenőrizhetik. Végül pedig a kutatási és tudományos eredmények mellett hét új munkahely is létrejött. A résztvevő vállalatok elsősorban a borászat, a tésztagyártás, az üdítőitalok és a húsfeldolgozás területén tevékenyek.

Az akcióterv összköltségvetése több mint 2 millió 343 ezer euró volt. Ebből mintegy 1 millió 991 eurót tett ki az Európai Regionális Fejlesztési Alap által folyósított összeg. Gyakorlatilag három, kölcsönösen összefüggő projektből állt össze a többéves fejlesztési folyamat, amelyekkel a tényleges együttműködést, a helyi termékfeldolgozást és a kommunikációs tevékenységet mozdították előre.

A projekt eredményeit és a határon átnyúló együttműködés jelentőségét Kiss-Parciu Péter, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Czunyiné Bertalan Judit magyar országgyűlési képviselő és kormánybiztos, valamint Jakub Kubáň a szlovák Befektetési, Régiófejlesztési és Informatizációért Felelős Minisztérium projektmenedzsere méltatták. Rajtuk kívül Veres Csilla, az Interreg VI-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Közös Titkárságának vezetője beszélt hosszabban az elmúlt évek tapasztalatairól és eredményeiről.