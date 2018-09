Átadták az elkerülő utakat Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahely | Átadták az elkerülő utakat. Már egyenesen át lehet jutni a Tesco Galériától, a városközpontot kikerülve, az A szakaszon a Galántára vezető útra, majd onnan a Merkury Market körforgalmából a B szakaszon a Kisudvarnok felé vezető útra.

Jozef Viskupič megyeelnök és Hájos Zoltán polgármester közösen adta át mindkét szakaszt. Ezzel hivatalosan is megnyitották a forgalom előtt az elkerülőt, amely remélhetőleg jelentősen tehermentesíti a városközpont forgalmát. A Tesco melletti útszakasz ugyan még nincs befejezve, de októberig remélhetőleg ott is végeznek a munkával. A polgármester külön megköszönte a telektulajdonosok együttműködését, akik szimbolikus összegért, egy euróért a város rendelkezésére bocsátották a telkeiket. Továbbá kiemelte a példamutató együttműködést a város és három nagyvállalat, a Metrans, a Cargo Partner, valamint a Deichmann-Logistik között, amelyek érdekeltek voltak az utak mielőbbi megépítésében és összesen közel 150 ezer euróval támogatták az építkezést. Az első beruházó a Nyugat-Szlovákiai Vízművek volt, amely az út alatti közműveket építette ki 900 ezer euró értékben, majd a város a közbeszerzés útján kiválasztott EKOM plus céget bízta meg a kivitelezéssel. Az 1,4 kilométeres útszakaszért a város összesen több mint 800 ezer eurót fizetett ki. Viskupič szintén példaértékűnek nevezte a magánszektor és a város együttműködését, és hangsúlyozta, az ilyen szakaszoknak az R7-es építése kapcsán egyre nagyobb jelentőségük lesz. Jövőre folytatódik az építkezés, a jelenleg meglevő szakaszt tovább építik egészen az Észak 2. lakótelepig, illetve összekötik a Sport utcával. (sk)