Átadták a Párkány–Helemba és az Ipolydamásd–Letkés közti kerékpárutat

Már nem jelent gondot a vasúti híd

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke ünnepi beszédében szintén az új kerékpárutak társadalmi és turisztikai hasznát emelte ki és hozzátette, hogy az új bicikliutakon kívül ebbe a térségbe az utóbbi években több mint 13,5 millió értékű fejlesztési támogatás érkezett az INTERREG programból, Szob, Ipolydamásd, Ipolyszalka és Helemba vonzáskörzetébe – ebbe az új Károly Róbert híd is beleszámítódik Helemba és Ipolydamásd közt. Mindez egyúttal jó alapot teremt arra, hogy az Ipoly mentén további kerékpárutakat létesítsenek – rákapcsolódva a most átadott, az Eurovelo 6-os nemzetközi hálózatba tartozó szakaszokra. Nyitra megye további tervei közt szerepel, hogy ezekre kapcsolódva Ipolyságig és Besztercebánya megye irányába továbbiakat alakítsanak ki. Révész Máriusz államtitkár pedig hétköznapi, gyakorlati példákkal is szemléltette az új kerékpárutak fontosságát, mert ő maga szintén sokat biciklizik, túrázik. „Most már akár egy ipolydamásdi diák is lekerekezhet Esztergomba, középiskolába, ha pedig Ipolydamásdról Párkányba bicikliznénk, akkor Helembán keresztül már nem kell a vasúti hídon átvergődünk, mert a szlovákiai oldalon is kiépült a kerékpáros vonal“ – fejtette ki az államtitkár.

A szlovákiai oldalon az autós forgalomra is ügyelni kell

Eugen Szabó polgármester úgy véli, a Párkány- Helemba szakaszon az új kerékpárút terveik szerint a borturizmust is fel fogja lendíteni, mert a környék festői és a Burda hegység látnivalói már most is több nyaralót, üdülőt, vendéget és aktív túrázót vonzanak a régióba. Sajnos a szlovákiai vonalon a természeti adottságok nagyon behatárolták az új bicikliút nyomvonalát, mert van, ahol árvízvédelmi gáton, van, ahol kisebb, helyi utakon, és van, ahol sajnos az autósok által használt, hármas kategóriájú állami úton húzódik a nyomvonal. „A sebességkorlátozó táblákat már kihelyezték a forgalmilag zsúfoltabb részeken, remélem, hogy kölcsönös odafigyeléssel a Párkány – Helemba szakaszt is örömmel használják majd a kerékpárosok“ – mondta el lapunknak Eugen Szabó. A Párkány és Helemba közti szakasz több mint hét kilométeres, és 1 millió 50 ezer euróból épült meg. Rományik Ferenc, Ipolydamásd polgármestere pedig arról számolt be, hogy a községtől Letkésig húzódó, frissen felavatott szakasz mintegy 500 millió forintból készült el. Ez immár lehetővé teszi, hogy a kerékpárosok az Ipolyszalka - Letkés közti hídon kívül az Ipolydamásd és Helemba közti új hídon átkelve is gond nélkül biciklizhessenek, a határ mindkét oldalán. „Egyre többen veszik igénybe, főleg a nyári időszakban. Gyerekekkel, családosan is. Öröm látni őket, amikor használják ezeket a kerékpárutakat. Így valóban megéri az a fejlesztés, amit belefektettünk“ –jelentette ki Ipolydamásd polgármestere.

A most felavatott kerékpárutakra az ISTER-GRANUM EGTC nyert uniós támogatást, melyből tájékoztató táblákat helyeztek ki és pihenőhelyeket létesítettek a bringázóknak.