Álló taps Firenzében, első díj Riminiben

A tavalyi, belgiumi fellépés után most a reneszánsz egyik bölcsőjében, Firenzében aratott sikert a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola Galli Musici zenekara. Az együttest álló tapssal ünnepelték a város főterén, a nemzetközi ifjúsági zenei fesztiválon. A zenekar a firenzei előadáson kívül két kastélyban is fellépett, Monza közelében és Bentivoglioban. „Óriási élmény és megtiszteltetés, hogy részt vehettünk a fesztiválon, ahová a tavalyi, belgiumi helyezés alapján hívtak meg bennünket. Zenekarunkat 28 diák és 10 tanár alkotja, egy évig készültünk az olaszországi turnéra, egy órás műsort kértek tőlünk a szervezők. Elsősorban szórakoztató, népszerű zenét játszottunk, de azt igyekeztünk a lehető legszínvonalasabban tolmácsolni. Még egy nápolyi dal is szerepelt a műsorunkban. Büszke vagyok rá, hogy nemzetközi mezőnyben álltunk helyt, mert ez a fesztivál két hónapig tart Firenzében, minden hétvégén más és más zenekarok lépnek fel, fiatal muzsikusok és konzervatoristák. Rajtunk kívül norvég, portugál, kanadai, svájci, osztrák, észt, brazíliai, máltai, kínai és mexikói együttesek lépnek fel, a liverpooli filharmonikusok fiataljai is ott muzsikálnak. Németországból pedig Ulmból érkeznek a zenészek. Fantasztikus élmény, hogy Firenzében a fő programban, de a másik két helyszínen is álló tapsot kaptunk és külön gratuláltak, de azért nem bízzuk el magunkat, minőséget kell adnunk a közönségnek“ – mondta el lapunknak Pásztor János, az iskola igazgatója, a zenekar vezetője szerinte csapatmunka és rengeteg gyakorlás eredménye a siker. „Az olaszországi, ötnapos turnénk most nem verseny volt, de leírhatatlan érzés, amikor Firenze főterén az első sorokban a földön is ülnek a nézők, a végén pedig felugorva, vastapssal köszönik meg a produkciót. Ez az igazi jutalom“ – tette hozzá Pásztor János.