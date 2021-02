A túlélésért küzdenek a vendéglátóhelyek

Február végén beköszöntött a tavasz a Csallóközbe, ahogy melegedett az idő, egyre több ember jelent meg az utcákon. A játszótéren gyerekek rohangáltak, a városban kisebb társaságok csevegtek. A kávézóból pohárral a kezükben távoztak az emberek, egyéb lehetőség híján a sarkon kortyolták a sűrű feketét. Az éttermekből szaladgáltak ki a futárok, vagy a vendégek szorongatva az aznapi ebédet tartalmazó csomagot. A járásban továbbra is aggasztó a koronavírus-helyzet, megrázó képeket látunk a kórházból. Közben nyílt titok, hogy nem mindenki tartja be a korlátozásokat, és nem csak a megfelelő maszkhasználatot mellőzik. Lockdown-bulik, vagy a törzsvendégeket sötétben fogadó kocsmák itt is vannak.

Csapolt sör elvitelre

Hónapok óta csendes az egyik népszerű söröző, most kiadóhelyként működnek, de ez édeskevés. „Inkább csak ismerősök, törzsvendégek érdeklődnek az átvétel iránt. Nem tartunk nyitva, de bejárok ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, ekkor intézzük el a rendeléseket“ - mondja Rácz Veronika a sörkülönlegességeket is forgalmazó pub tulajdonosa. Egyelőre nem sokan rendelnek otthonra csapolt sört, Veronika szerint már mindenki azt várja, hogy kimozdulhasson. Tanulva a tavaszi helyzetből, a korlátozások bejelentése után csökkentették a raktárkészletet, most csak a bérekre és a rezsire futja az anyagi keretből. „A támogatás édeskevés, már a megtakarításainkat merítjük.

Örülhetünk annak, hogy volt egy erős nyári időszak“ - folytatta Veronika,

aki abban bízik, hogy tavasszal jön valami lazítás. Az illegálisan nyitva tartó helyek viszont inkább elodázzák a korlátozások feloldásának lehetőségét. „Minél tovább maradunk a jelenlegi helyzetben, annál tovább toljuk a nyitás lehetőségét“ - konstatálja a söröző tulajdonosa.

Hiányzik a visszajelzés

A legtöbb étterem tavaly kiszállításra állt át, ugyan sok helyen személyes átvételre is lehetőség van, mégis elveszik az ikonikus vendéglátó helyekre jellemző személyes kapcsolat. A pincérek és szakácsok nem csak az elmaradó bevétel miatt élik meg nehezen a helyzetet, hanem szakmailag is megviseli őket a vendégek hiánya.

„Hiányzik a visszajelzés, például amikor a vendég beüzent a pincérrel, hogy ízlett neki az ebéd“ - panaszolja az egyik étterem pincére,

aki most csak telefonon veheti fel a rendelést és a szűkre nyitott ajtón adja ki az ebédet. Hozzáteszi, hogy sokan félnek ételt rendelni, inkább nem mozdulnak ki otthonról, és ez a naponta készülő adagokon is meglátszik. A kialakult helyzet miatt még népszerűbb a kiszállítás, főként ebédidőben láthatunk éttermek logójával felcímkézett autókat az utakon. Ez azonban nem pótolja a kiesést.

80 százalék visszaesés

Tatai Robi, a Séfek séfe verseny győztese 80 százalékra saccolja az étterme visszaesését. „Az éttermek nem kihordásra, hanem vendégfogadásra profilizálódtak. Most viszont még a munkahelyeken sincsenek emberek. Aki pedig otthon van, a is igyekszik minimalizálni a kiadásait” - véli Robi. Öt hónapja tart zárva az étterme, előtte is kisebb-nagyobb korlátozásokkal kellett megbirkózniuk, ezért most a korábban összegyűjtögetett tartalékból élnek, ez sem elég mindenre.

Több alkalmazottól meg kellett válnia, hiszen a kiesés ellenére fizetni kell a számlákat, és még egy csomagológépre is beruháztak. „Ha előre tudom, hogy ilyen sokáig tart majd ez a helyzet, akkor lehet, hogy be is zártam volna erre az időre. A jelenlegi működéssel csak a gond van, hasznot nem hoz” - panaszolja a főszakács. Tatai Robi reméli, hogy egy-két hónapon belül újra kinyithatnak az éttermek, de attól tart, hogy a forgalom akkor sem közelíti majd meg a korábbi szintet.

„Ha nincs pénz a zsebben, akkor a gasztronómia is halott lesz” - zárta Tatai Robi.

Fennmaradás a cél

„Keresni nem tudunk, de ezt az időszakot nem is erre szánjuk, ez az időszak arról szól, hogy fenn tudjunk maradni” - nyilatkozta Szabó Rudolf, egy belvárosi kávézó tulajdonosa. A sarki kávézónak állandó vevőköre van, a többségük most is visszajáró vendég, így a kínálatot is hozzájuk igazítják. A tulajdonos szerint az állami támogatásra nem lehet építeni, az ugyanis nem rendszeres.

Most 40-45 százalékkal kisebb a forgalmuk, mint egy évvel februárban. „A nyereségünk viszont sokkal alacsonyabb” - jegyezte meg Rudolf. Egy alkalmazottal dolgozik a kávézóban, de nem jutott eszébe, hogy megváljon tőle. „Egyszer ez az időszak is véget ér, így arra is gondolnom kell, hogy akkor ne kelljen elölről kezdenem a folyamatot egy új kolléga betanításával” - zárta Szabó Rudolf.

A korlátozásokon túl

Az érvényben lévő járványügyi intézkedések értelmében nem fogadhatnak vendégeket az éttermek, kocsmák, ennek ellenére akad, aki megkerüli a szabályozásokat, és a törzsvendégek számára a lockdown idején is fenntart egy-egy asztalt. Közben 150-től 20 ezer euróig terjedő pénzbüntetést róhatnak ki rájuk, ha a tilalom ellenére vendégeket fogadnak.