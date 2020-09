A mentés a legfontosabb

„Dédapám, nagyapám és az apám is önkéntes tűzoltó volt egész életében, én csak folytatom a hagyományt” – kezdi a beszélgetést Vízi László, aki 1975 óta tagja a csallóköznádasdi Önkéntes Tűzoltó Testületnek. Mindössze 25 éves volt, amikor 1985-ben kinevezték parancsnokká, és ezt a tisztséget mind a mai napig ő tölti be. Sőt, nemcsak a helyi testület parancsnoka, hanem az úgynevezett 7. körzeté is, melybe 16 község önkéntes tűzoltói tartoznak. Ha bárhol a Csallóközben tűzesetet jelentenek, az önkéntesek mindig egyeztetnek, és ha kell, azonnal indulnak a helyszínre. Azt, hogy további segítséget kell-e hívni, a parancsnok dönti el, de általában elég egy csapat kiszállása, hiszen például a csallóköznádasdi tartálykocsiban 3300 liter víz van készenlétben éjjel-nappal. Ez a mennyiség körülbelül egyórányi oltáshoz elegendő.

Önkéntes tűzoltókról lévén szó, mindannyian dolgoznak és a szabadidejük rovására vesznek részt akár a szükséges gyakorlatokon, akár a kiképzéseken és bevetéseken. „Én például vállalkozóként dolgozom, csempéző vagyok, de ha munkaidő alatt kapok egy telefont, hogy tűz van a körzetünkben és bevetésre kell mennünk, azonnal indulok. A munkaadók általában megértéssel fogadják az ilyen eltávozást, az elmúlt 45 évben még egyszer sem volt ezzel gondom, hiszen gondolom, ők is tudatosítják, hogy életet, értéket sietünk menteni” – magyarázza Vízi László.



Az önkéntes tűzoltószervezet érdemes tagja (Zaslúžilý člen dobro-voľnej požiarnej ochrany SK) a Szlovákiában elérhető legmagasabb kitüntetés, amit nem hivatásos tűzoltó megkaphat. Itt már nincsenek fokozatok, ez a rang magáért beszél, hiszen az eltöltött éveket, a bevetések számát veszik figyelembe.

Ebben az évben összesen 60 önkéntes tűzoltó nyerte el Szlovákia-szerte. Eredetileg április elején lett volna az ünnepélyes ceremónia Zsolnán, ám mint annyi mindent, a járvány ezt a tervet is felülírta, így a tűzoltók három helyszínen, Kassán, Besztercebányán és Pozsonyban vehették át a kitüntetéseket.

„Nem járt anyagi vagy egyéb juttatással, és bevallom őszintén, ha valami pénzbeli juttatással is járt volna ez az elismerés, egy kicsit kellemetlenül éreztem volna magam” – válaszolja Vízi László arra a kérdésre, mivel járt ez a kitüntetés az erkölcsi elismerésen kívül. „Nemcsak én, de biztos vagyok benne, hogy valamennyi tűzoltó bajtársam számára a mentés, a segítségnyújtás a legfontosabb, mi erre összpontosítunk. Ezért vagyunk önkéntesek, ezért próbálunk segíteni” – zárta a beszélgetést Vízi László.