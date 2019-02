A lakosok dönthetnek a költségvetés egy részének a felhasználásáról

A felvilágosító előadás-sorozat januártól, a megye 12 településén zajlott, egyebek mellett Dunaszerdahelyen és Somorján is. A participatív vagy részvételi költségvetés 1989-ben jelent meg először, a brazíliai Porto Alegre városában. Mostanra világszerte több mint 1500 önkormányzat ad teret ennek az eszköznek, illetve mechanizmusnak a használatára. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy a helyi lakosok tehetnek javaslatokat, és később dönthetnek is a költségvetés egy részének a felhasználásáról. Országszerte már több helyen sikeresen működik a projekt, Nagyszombat megyében első alkalommal hirdették meg. A program nem titkolt célja az is, hogy erősítse a közösségi szellemet, hiszen elsősorban olyan projekteket várnak, amelyek erősítik a helyi szociális szellemet és segítik a közigazgatás átláthatóságát. A projektben 250 000 eurót osztanak el a megyében az egyes települések lakosságának létszáma szerint. A Dunaszerdahelyi járás 54 000, a Galántai járás 42 000 euró elosztására jogosult. Egy projektre maximum 5000 euró támogatás igényelhető. Azok az indítványok és projektek számíthatnak sikerre, amelyek pluszszolgáltatásokat vagy a már meglévő szolgáltatások továbbfejlesztését segítenék, továbbá azok, amelyek erősítenék a közösségi szellemet, illetve a közösségi tér újrahasznosítását tervezik. Több sikeres projektet mutattak be. Ilyen a Nagyszombatban működő szenior táncház, a hajléktalanokat és a gyerekeket egyesítő biozöldség-termesztő projekt, a Privigyén létrehozott madárvédelmi terület.

A projektek leadási határideje március 22., de a szervezők azt ajánlják, hogy akik pályázni szeretnének, küldjék be pályázatukat minél előbb, hogy még vissza tudjanak jelezni, hogy orvosolni tudják az esetleges hiányosságokat, mert a hibás vagy pontatlan projekteket azonnal kizárják a versenyből. A döntés májusban várható, fél év van a megvalósításra, a jövő év januárjában következik az elszámolás, valamint a kiértékelés.

Ami ezt a projektet megkülönbözteti a hagyományos pályázati felhívásoktól, az a döntés, amelyben a lakosok szavazhatnak az egyes projektekre. Május 10-től lép életbe a szavazás, ahol a megye 15 évnél idősebb lakosai szavazhatnak. Legkevesebb három projektre lehet szavazni, de lehetséges valamennyire is. Csak egyszer lehet szavazni, mobiltelefon-identifikációval. Legkevesebb három projektre azért kell szavazni, hogy meggátolják, hogy mindenki csak a sajátjára voksoljon. A lakossági szavazatok teszik ki az összes szavazat 50 százalékát. A másik 50 százalékról a megyei szakértők és hivatalnokok döntenek. A végeredmény, vagyis a győztes projektek névsora május végéig várható. Ha polgári társulások, vagy nonprofit szervezetek nyerték meg a pályázatot, a megye azonnal átutalja a számlájukra a pénzt. Ha magánszemélyek, nem utalnak pénzt, hanem minden költséget a megyei hivatal áll, természetesen az adott összeget behatárolóan.

Az érdeklődők konkrét ötletekre kérdeztek rá, például egy táncház létrehozása a nyári hónapokban Nagymegyeren, amit kézművességgel, például a fazekasmesterség vagy a kosárfonás bemutatásával, oktatásával lehetne bővíteni. Ez gazdagíthatná a termálfürdő adta turisztikai lehetőségeket. A szervezők hangsúlyozták, hogy a projektek elbírálásánál nagy szerepe van a folytonosságnak, vagyis ne egyszeri aktivitásról, hanem egy rendszeres, esetenként hagyományőrző vagy új hagyományt teremtő projekt kialakítása legyen a cél. További részletek, a www.tvorimekraj.sk honlapon. (sk)