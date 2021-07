A következő évtizedekre készül a városliget Dunaszerdahelyen

A. Szabó László alpolgármester, a határozat egyik beterjesztője a képviselő-testület legutóbbi ülésén kifejtette, hogy a liget kialakításával pótolnák a kiterjedt zöldövezet hiányát a városban. A pihenési lehetőség mellett az éghajlatváltozás miatt is fontosnak tartják, hogy megőrizzék és gyarapítsák a zöldterületeket. A Kis-udvarnok felé vezető út melletti, hetvenes években épült gokartpályát már nem használják, részben azért, mert Dunaszerdahelytől néhány kilométerre van a modern SlovakiaRing, itt alakítanák ki a zöldövezetet. A képviselők korábban már elfogadtak egy határozatot, amely alapján azt kérték a Szlovák Földalaptól, hogy a gokartpálya környékén a kezelésében lévő területeket díjmentesen adja át a városnak. A területen városi tulajdonban lévő parcellák is vannak, ha a földalap eleget tesz a kérésnek, akkor egy héthektáros, összefüggő zöldterületet alakíthatnak ki. „A határozatot előkészítő képviselők elsősorban azt szerették volna elérni, hogy amennyiben ez az átadás megtörténik, akkor ott semmi más ne jöhessen létre, csakis egy park, amely a város lakosait szolgálná. Magyarán lefoglaltuk ezt a területet egy liget kiépítésére” – magyarázta lapunknak az alpolgármester. Az átruházásnak nincs gyakorlati akadálya, mégis kérdéses, hogy a földalap mikor és hogyan dönt a kérésről. A bizonytalanság ellenére a képviselők előkészítik a határozati javaslat második szakaszának teljesítését, egy nemzetközi versenypályázat kiírásának előkészítését. „Ez lehetővé tenné, hogy szakavatott tájépítők vehessenek részt a liget megtervezésében. Elsősorban külföldi tapasztalatokból szeretnénk meríteni, ezért jómagam is több projektet és pályázatot néztem át az utóbbi időben” – folytatta A. Szabó László. A tanulmányban nagy hangsúlyt fektetnének az ökológiai stabilitásra és a tereprendezésre, valamint a városliget-funkció betöltésére.

A plénumon elhangzott az is, hogy a liget nemcsak a következő évtizedekre, hanem évszázadra is készül. A sportcsarnok melletti zöldterületen azonban még az idén megépül az új, nagyrészt burkolt vásártér, valamint az új sportcsarnok, amivel ezen a területen csökken a zöldterület kiterjedése. Az alpolgármester szerint a liget ügyében legkorábban a jövő évben várhatók fejlemények.

