A kormányra várnak az önkormányzatok

Somorján készülnek az országos tesztelés újabb körére. Orosz Csaba polgármester elmondta, hogy megrendelik a szükséges felszerelést, illetve a tesztelés utáni fertőtlenítést is. „Felkészítjük a helyiségeket, sok mindent már az első fordulóban megvettünk, például a fertőtlenítőlámpákat. Toborozzuk a személyzetet, az adminisztratív munka döntő részét a városi hivatal alkalmazottai végezték, rájuk számíthatunk? – nyilatkozta Orosz Csaba. Az egészségügyi dolgozókat is megszólították. Orosz Csaba elmondta, hogy a második hullám során keletkezett kiadásokat megtérítette az állam, az első hullámból azonban még akad olyan tétel, amire vár az önkormányzat.



Felkészülnek a tesztelésre



Csallóközcsütörtökben, mint több más településen, ez lesz a harmadik tesztelés, ha elrendelik. „Eddig is megoldottuk, most is meg fogjuk oldani. Őszintén szólva inkább önerőből, mint az állami szervek segítségével. Az első teszteléshez kaptunk két darab műanyag arcvédő pajzsot és többek közt ezer darab S méretű gumikesztyűt, amit alig tudott valaki használni. Mivel minden tesztelés után kesztyűt kell cserélni, legalább 4 ezer darabra van szükségünk ahhoz, hogy 2-3 csapat működni tudjon. A fertőtlenítőszereket is a község állta, illetve sokat segített a Slovnaft felajánlása, tőlük 100 liter fertőtlenítőfolyadékot kaptunk azok után, hogy a járvány első hullámának hatására átálltak a gyártására. Igaz, hogy a második tesztelésnél már valamivel jobb volt az ellátás, ennek ellenére, ha jön egy következő, ismét inkább magunkra támaszkodunk” – mondta Őry Péter polgármester. Csallóközcsütörtökben ismét a felújított kultúrházban tartják meg a következő kört, amelyet bizarr módon épp a teszteléssel nyitottak meg. „A tél közepén vagyunk, ilyen időben a néhány órás várakozás kritikus lehet. Megpróbálunk erre is megoldást találni, ha másképpen nem megy, akkor melegítőket fogunk hozatni” – zárta a polgármester.



Utasításra várva



Az Érsekújvári Városi Hivataltól egyelőre nem kaptunk konkrét választ arra, hogyan tervezik a város lakosainak tesztelését, mert az illetékes járási hivatal szervezési útmutatójára várnak.

Róbert Andráši vágsellyei és megyei képviselő elmondta, várhatóan nem kerülhetik el az ismételt országos tesztelést a járási székhelyen január 23-án és 24-én. Egyelőre még semmilyen konkrét tájékoztatást, útmutatást nem kaptak ebben az ügyben. Dajana Hanesová, a Vágsellyei Városi Hivatal szóvivője az önkormányzat honlapján szólította meg az egészségügyi dolgozókat, jelentkezzenek, ha hajlandók segíteni a tesztelésben. Egyelőre még az sem derült ki, milyen sorrendben hívnák tesztelésre a lakosokat. Vágsellyén jelenleg két tesztelőpont van, egyik a rendelőintézetnél, másik a Deáki úton. Andráši arról tájékoztatott, hogy hamarosan egy harmadik antigéntesztelő pont megnyitását tervezik a műjégpályánál.



Megtérítik a kiadásokat



„Ha ez a járható út, hogy enyhítsünk a helyzeten, ám legyen” – mondta az újabb országos tesztelés lehetőségéről megkeresésünkre Molnár Zoltán, a bő 5 ezer fős Naszvad polgármestere. Úgy látja, nagy a bizonytalanság, s lehet elfogadhatóan érvelni a tesztelés mellett, valamint ellene is. Ugyanakkor már készülnek arra, hogy betöltsék az önkormányzatra eső feladatköröket, s ha meglesz a végleges rendelet, maximálisan eleget fognak tenni a követelményeknek. Szükség esetén elkezdik felvenni a kapcsolatot a korábbi önkénteseikkel: a mintákat helyi egészségügyi dolgozók vették le, míg az adminisztrációt a városi hivatal alkalmazottai végezték. A korábbi négy mintavételi helyszínen nem kívánnak változtatni. Molnár elmondta, már kaptak egy tájékoztatást a járási hivataltól azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatra eső feladatokat egyelőre önerőből kell állniuk, a költségeket pedig később megtéríti az állam.



Fegyelmezettnek maradni



„Úgy vélem, az országos tesztelés elrendelését és annak kivitelezését úgy kell meghatározni, hogy a döntést a szakemberek is hajlandóak legyenek támogatni. Nehéz a lakosokat meggyőzni az önkéntes tesztelésről, ha a szakma ellenérvei elbizonytalanítják őket. Az önkormányzatoknak központi szerepet kell adni a tesztelés megszervezésében. Gondot okozhat az egészségügyi személyzet, mert az idő előrehaladtával egyre nagyobb teher hárul rájuk. Ez a szempont annyira kritikus, hogy éppen e miatt inkább a lehetséges gócpontokra kellene összpontosítani a tesztelést, a régiókra, az idősotthonokra, a munkáltatókra. Elégedett vagyok a jelenleg működő mobil tesztelési rendszerrel, jól megmutatja, milyen a trend. Fontos, hogy a lakosok fegyelmezetten viselkedjenek, hogy kerüljék a benzinkutak körüli bulizást és a kiskocsmák hátsó bejáratát is. Az állam eddig kompenzálta a város költségeit? – mondta Eugen Szabó, Párkány polgármestere.



Segítséggel megszervezik



Nádszegen az óvodások és az alapiskolások szüleit, az oktatási intézmények alkalmazottait és a községi alkalmazottakat többször tesztelték. Kacz Éva polgármester elmondta, tervezték és minden szükséges engedélyt, eszközt beszereztek ahhoz, hogy a faluban állandó mintavételi helyet alakítsanak ki, de mivel a kormány bejelentette, hogy ismét lesz országos tesztelés, ezért leállították a megvalósítást. Nem látja akadályát annak, hogy a novemberihez hasonlóan ismét, akár több egymást követő hétvégén tömeges tesztelést szervezzenek, amennyiben az állam gondoskodik az anyagi feltételekről. „Nagy különbség, hogy a településeknek csak a tesztelő személyzetről kell gondoskodni, vagy az összes szükséges eszközről. Ha csak a tesztelés feltételeit, vagyis az egészségügyi és adminisztratív személyzetet, a munkaeszközöket kell beszereznünk, akkor minden további nélkül vállaljuk, ahogy novemberben is. Erről sajnos egész héten nem tájékoztatott a kormány. Amennyiben úgy gondolják a politikusok, hogy az összes kiadást a településeknek kell fedezni, akkor biztos vagyok benne, hogy nem tudjuk megoldani” – jelentette ki. Nádszeg a több mint 3700 lakosával a Galántai járás legnagyobb települései közé tartozik. A polgármester becslése szerint 6-8 ezer eurós kiadást jelentene egy tesztelés, ami vállalhatatlan. „Az őszi teszteléshez képest most sokkal hidegebb van, valamilyen fűtőtestet is be kellene szerezni a tesztelő csapat részére, ez tovább növelné a kiadásokat. Idén minden településnek kevesebb jut az államkasszából, Nádszeg konkrétan 100 ezer euróval kisebb összegből kénytelen gazdálkodni” – magyarázta Kacz Éva. Hozzátette, nagy a felháborodás a települések részéről, de úgy véli, csak a kormányfő által megütött hangnem miatt, ahogy a nyilvánosság felé kommunikál.



Tesztelés helyett oltást



Alsószeli polgármestere, Kovács Lajos nem támogatja az országos tesztelés ötletét. Úgy véli, mivel tél van és az emberek immunrendszere eleve gyengébb, a hidegben a sorban várakozva nagyon könnyen megfázhatnának. „Az őszi országos tesztelésre a lakosainkat a házszámok alapján hívtuk időpontra, de mivel több mint 450-en jöttek hozzánk a szomszédos településekről, ezért előfordult, hogy két-három órát is kellett várakozniuk. Ennek semmiképpen nem szeretném a mostani hidegben kitenni az embereket. Sokkal észszerűbb lenne, ha a járási székhelyeken erősítenék meg a tesztelőhelyeket, hogy ha valaki szükségesnek érzi, el tudjon menni teszteltetni magát. Úgy vélem, sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy minél nagyobb számban legyenek beoltva az emberek. Ha mégis lesz tömeges tesztelés, mindenképp csak olyan egészségügyi dolgozókat és adminisztratív alkalmazottakat szeretnék felkérni rá, akik már megkapták a védőoltást, vagy fiatalok, esetleg már átestek a betegségen. Nem engedhetjük meg, hogy olyanok álljanak az első vonalban, akik még nincsenek beoltva, mert azt kockáztatjuk, hogy ők is megfertőződnek” – fejtette ki Kovács Lajos. A polgármester elmondása alapján az őszi tesztelés megszervezése és lebonyolítása miatt annyira kimerült és legyengült, hogy maga is elkapta a fertőzést, amelyből nagyjából másfél hónapig tartott teljesen felépülnie. Emiatt is szabna feltételeket a mintavételt végző személyzetnek. Kovács Lajos hozzátette, már minden el volt készítve ahhoz, hogy a hétvégén tesztelhessenek,hogyújrakinyithassanakaz óvodák és iskolák. „Négy intézményről van szó, két óvoda és két iskola, ezért úgy terveztük, meghatározott időpontokban hívjuk majd őket, hogy ne kelljen hosszan várakozniuk, hogy minél kevesebben találkozzanak. A mintavétel a kultúrházban történt volna, ahol külön helyiségben várakozhattak volna az eredményre, nem kint a hidegben” – fogalmazott.

